В магазинах ХМАО обрушились цены на яйца

В магазинах ХМАО цены на яйца упали на 25% в сравнении с декабрем 2023 года. Также подешевели овощи и макароны. Об этом URA.RU сообщил Росстат.
«На конец сентября в ХМАО наблюдалось снижение цен на яйца куриные (на 25,2%), плодоовощную продукцию (на 4,2%), макаронные изделия (на 1,7%)», — следует из сообщения. По данным службы статистики, в конце сентября средняя стоимость десятка яиц в округе составляла 110 рублей.
А среди подорожавших продуктов — масло сливочное, молоко, сыр, кондитерские изделия и хлебобулочная продукция. Цены также повысились и на алкоголь. Например, на конец сентября литр молока стоит в среднем 101 рубль, а килограмм твердого сыра — более 800 рублей.
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