Жители ХМАО пожаловались на тараканов в вагоне поезда «РЖД»

Пассажиры поезда «Волгоград — Нижневартовск» пожаловались на тараканов в вагоне. Жительница ХМАО сообщила URA.RU, что во время ее недавней поездки в поезде 107 насекомые беспрепятственно бегали по салону.
«Ехали в пятом вагоне поезда „Волгоград — Нижневартовск“, тараканы безбоязненно ползали по стенам, полу. Позвонили начальнику поезда, и нам предложили три варианта: установить ловушки и продолжить поездку, пересесть в другой вагон в Казани, либо позже — в Екатеринбурге», — рассказала пассажирка.
Пересаживаться в Казани люди не стали, поскольку остановка была в ночное время. Пришлось соседствовать с тараканами до Екатеринбурга. Агентство URA.RU направило запрос в «РЖД» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пожаловались на состояние вагонов поезда сообщением «Приобье — Екатеринбург». Они рассказали о холоде в салоне, протекающих потолках и отсутствии питьевой воды.
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