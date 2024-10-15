15 октября 2024

Жители ХМАО пожаловались на тараканов в вагоне поезда «РЖД»

Жители ХМАО пожаловались на тараканов в вагоне поезда «РЖД»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров напугали тараканы в вагоне поезда «Волгоград – Нижневартовск»
Пассажиров напугали тараканы в вагоне поезда «Волгоград – Нижневартовск» Фото:

Пассажиры поезда «Волгоград — Нижневартовск» пожаловались на тараканов в вагоне. Жительница ХМАО сообщила URA.RU, что во время ее недавней поездки в поезде 107 насекомые беспрепятственно бегали по салону.

«Ехали в пятом вагоне поезда „Волгоград — Нижневартовск“, тараканы безбоязненно ползали по стенам, полу. Позвонили начальнику поезда, и нам предложили три варианта: установить ловушки и продолжить поездку, пересесть в другой вагон в Казани, либо позже — в Екатеринбурге», — рассказала пассажирка.

Пересаживаться в Казани люди не стали, поскольку остановка была в ночное время. Пришлось соседствовать с тараканами до Екатеринбурга. Агентство URA.RU направило запрос в «РЖД» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пожаловались на состояние вагонов поезда сообщением «Приобье — Екатеринбург». Они рассказали о холоде в салоне, протекающих потолках и отсутствии питьевой воды.

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Пассажиры поезда «Волгоград — Нижневартовск» пожаловались на тараканов в вагоне. Жительница ХМАО сообщила URA.RU, что во время ее недавней поездки в поезде 107 насекомые беспрепятственно бегали по салону. «Ехали в пятом вагоне поезда „Волгоград — Нижневартовск“, тараканы безбоязненно ползали по стенам, полу. Позвонили начальнику поезда, и нам предложили три варианта: установить ловушки и продолжить поездку, пересесть в другой вагон в Казани, либо позже — в Екатеринбурге», — рассказала пассажирка. Пересаживаться в Казани люди не стали, поскольку остановка была в ночное время. Пришлось соседствовать с тараканами до Екатеринбурга. Агентство URA.RU направило запрос в «РЖД» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пожаловались на состояние вагонов поезда сообщением «Приобье — Екатеринбург». Они рассказали о холоде в салоне, протекающих потолках и отсутствии питьевой воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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