Боец СВО избежит наказания за стрельбу и взрыв в салоне красоты в Екатеринбурге

17 октября 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел летом в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участник спецоперации на Украине Олег С., взорвавший в августе гранату в екатеринбургском салоне красоты «Не только ногти» и расстрелявший свою возлюбленную Екатерину, избежит уголовного преследования. После летнего ЧП он уехал на фронт, а силовики собираются закрыть его дело. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Летом Олег был в Екатеринбурге в отпуске, он собирался уволиться со службы по состоянию здоровья. Но устроил погром в салоне красоты. Наказание за это он, вероятно, не понесет. Ведь его вернули на фронт, уголовное преследование будет прекращено. Недавно Олег попал в госпиталь. Сейчас он снова пытается комиссоваться», — сказал собеседник агентства. По его словам, Екатерина якобы ждет Олега. Об этом она призналась ему в письмах. URA.RU попросило девушку прокомментировать эту информацию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Дозвониться до самого Олега не получилось. В пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу направлена просьба о комментарии. Ответ ожидается. Днем 14 августа Олег пришел в салон со страйкбольными гранатами и небольшим арбалетом. По предварительным данным, мужчина хотел помириться с Екатериной, но беседа не задалась. Тогда он взорвал гранаты и открыл стрельбу по девушке. Остальные сотрудницы спаслись, выбежав из окон. Екатерина отделалась легкими ранениями. 15 августа Олега задержали, была организована проверка. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации на Украине Олег С., взорвавший в августе гранату в екатеринбургском салоне красоты «Не только ногти» и расстрелявший свою возлюбленную Екатерину, избежит уголовного преследования. После летнего ЧП он уехал на фронт, а силовики собираются закрыть его дело. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Летом Олег был в Екатеринбурге в отпуске, он собирался уволиться со службы по состоянию здоровья. Но устроил погром в салоне красоты. Наказание за это он, вероятно, не понесет. Ведь его вернули на фронт, уголовное преследование будет прекращено. Недавно Олег попал в госпиталь. Сейчас он снова пытается комиссоваться», — сказал собеседник агентства. По его словам, Екатерина якобы ждет Олега. Об этом она призналась ему в письмах. URA.RU попросило девушку прокомментировать эту информацию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Дозвониться до самого Олега не получилось. В пресс-службу Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу направлена просьба о комментарии. Ответ ожидается. Днем 14 августа Олег пришел в салон со страйкбольными гранатами и небольшим арбалетом. По предварительным данным, мужчина хотел помириться с Екатериной, но беседа не задалась. Тогда он взорвал гранаты и открыл стрельбу по девушке. Остальные сотрудницы спаслись, выбежав из окон. Екатерина отделалась легкими ранениями. 15 августа Олега задержали, была организована проверка. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.