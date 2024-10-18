Россиян предупредили о риске поправиться осенью из-за кофе

Повышенное употребление кофе в сочетании с недостаточной физической активностью и неправильным питанием осенью может привести к нежелательным последствиям, включая набор лишнего веса. Об этом сообщила эндокринолог и специалист по превентивной медицине Европейского Медицинского Центра Елена Островская.
«Кофе — это мнимый источник бодрости. Если же вы привыкли добавлять в напиток сахар и жирное молоко или параллельно перекусывать любимым печеньем, то такие кофе-брейки превращаются в калорийную бомбу, грозящую набором лишнего веса», — заявила Островская «Ленте.ру». Доктор рекомендует сократить употребление кофе и заменить его более полезными напитками, такими как зеленый чай, который также может помочь поддерживать бодрость без лишних калорий.
По словам Островской, осенний период особенно критичен для контроля веса. Изменение погоды может вызвать у людей желание оставаться дома и заедать тоску. Врач призывает россиян активно искать способы поддержания физической активности.
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