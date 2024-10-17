В ХМАО резко подорожали услуги репетиторов

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены в образовательных центрах. Осенью услуги подорожали больше, чем в прошлом году из-за увеличения у предпринимателей расходов на «коммуналку» и зарплату педагогам, сообщают аналитики Центробанка.
«Традиционное сентябрьское повышение цен на различные виды образовательных услуг в сентябре 2024 прошло в несколько большем размере, чем год назад, из-за увеличения стоимости оборудования для обучения и его обслуживания, роста затрат на коммунальные услуги и оплату труда преподавателям. Как следствие, ускорился годовой рост цен на услуги в системе образования», — говорится на сайте ЦБ.
Годовой темп прироста цен на услуги в общем за первый месяц осени по региону составил 10,96%. Тем временем в августе показатель достиг 10,31%. При этом инфляция в Югре оказалась выше, чем в целом по УрФО, но ниже, чем в России.
Ранее URA.RU рассказывало, на какие дополнительные занятия ходят югорские школьники. Чаще всего дети изучают английский язык, ходят на уроки игры на гитаре, а также на танцы.
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