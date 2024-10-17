17 октября 2024

В ХМАО осенью взлетели цены на такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на такси выросли из-за увеличения расходов на страховку и выплат таксистам
Цены на такси выросли из-за увеличения расходов на страховку и выплат таксистам Фото:

В сентябре в ХМАО взлетели цены на услуги такси из-за роста расходов на страховку и зарплату таксистов. Об этом сообщили аналитики Центробанка.

«Выросли издержки на страховку и оплату труда для таксистов. Как следствие, проезд в такси в годовом выражении дорожал быстрее, чем в августе», — следует из исследования, опубликованного на сайте ЦБ.

В округе также подорожали перелеты. Это произошло из-за роста аэронавигационных сборов для авиаперевозчиков.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко выросли цены на услуги репетиторов. Прайс в образовательных центрах изменился из-за увеличения у предпринимателей расходов на «коммуналку» и зарплату педагогам.

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В сентябре в ХМАО взлетели цены на услуги такси из-за роста расходов на страховку и зарплату таксистов. Об этом сообщили аналитики Центробанка. «Выросли издержки на страховку и оплату труда для таксистов. Как следствие, проезд в такси в годовом выражении дорожал быстрее, чем в августе», — следует из исследования, опубликованного на сайте ЦБ. В округе также подорожали перелеты. Это произошло из-за роста аэронавигационных сборов для авиаперевозчиков. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко выросли цены на услуги репетиторов. Прайс в образовательных центрах изменился из-за увеличения у предпринимателей расходов на «коммуналку» и зарплату педагогам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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