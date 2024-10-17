В ХМАО осенью взлетели цены на такси

В сентябре в ХМАО взлетели цены на услуги такси из-за роста расходов на страховку и зарплату таксистов. Об этом сообщили аналитики Центробанка.
«Выросли издержки на страховку и оплату труда для таксистов. Как следствие, проезд в такси в годовом выражении дорожал быстрее, чем в августе», — следует из исследования, опубликованного на сайте ЦБ.
В округе также подорожали перелеты. Это произошло из-за роста аэронавигационных сборов для авиаперевозчиков.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко выросли цены на услуги репетиторов. Прайс в образовательных центрах изменился из-за увеличения у предпринимателей расходов на «коммуналку» и зарплату педагогам.
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