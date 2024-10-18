18 октября 2024

Жительница Сургута долечилась до отказа почек и воспаления сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Сургута спасли девушку, у которой отказали почки
Врачи Сургута спасли девушку, у которой отказали почки Фото:

Молодая сургутянка самолечением довела себя до отказа почек, воспаления мышцы сердца, а также разучилась ходить. Об этом рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

«Молодая женщина… не могла самостоятельно двигаться, уже не функционировали почки, показатели крови достигли критических значений, а артериальное давление не поднималось выше 70/40. За 10 дней до госпитализации в Кардиоцентр пациентка заболела ОРВИ. Высокую температуру сбивала самостоятельно, за медицинской помощью не обращалась», — написала Урванцева в своем telegram-канале.

В кардиоцентре девушке диагностировали острый миокардит. Она провела в реанимации 23 дня, однако врачам удалось спасти жизнь. Теперь сургутянка — мать двоих детей — снова учится ходить.

Урванцева настоятельно рекомендует не заниматься самолечением. Своевременное обращение к врачам поможет исключить риск осложнений.

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Молодая сургутянка самолечением довела себя до отказа почек, воспаления мышцы сердца, а также разучилась ходить. Об этом рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. «Молодая женщина… не могла самостоятельно двигаться, уже не функционировали почки, показатели крови достигли критических значений, а артериальное давление не поднималось выше 70/40. За 10 дней до госпитализации в Кардиоцентр пациентка заболела ОРВИ. Высокую температуру сбивала самостоятельно, за медицинской помощью не обращалась», — написала Урванцева в своем telegram-канале. В кардиоцентре девушке диагностировали острый миокардит. Она провела в реанимации 23 дня, однако врачам удалось спасти жизнь. Теперь сургутянка — мать двоих детей — снова учится ходить. Урванцева настоятельно рекомендует не заниматься самолечением. Своевременное обращение к врачам поможет исключить риск осложнений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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