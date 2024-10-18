Жительница Сургута долечилась до отказа почек и воспаления сердца

Молодая сургутянка самолечением довела себя до отказа почек, воспаления мышцы сердца, а также разучилась ходить. Об этом рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.
«Молодая женщина… не могла самостоятельно двигаться, уже не функционировали почки, показатели крови достигли критических значений, а артериальное давление не поднималось выше 70/40. За 10 дней до госпитализации в Кардиоцентр пациентка заболела ОРВИ. Высокую температуру сбивала самостоятельно, за медицинской помощью не обращалась», — написала Урванцева в своем telegram-канале.
В кардиоцентре девушке диагностировали острый миокардит. Она провела в реанимации 23 дня, однако врачам удалось спасти жизнь. Теперь сургутянка — мать двоих детей — снова учится ходить.
Урванцева настоятельно рекомендует не заниматься самолечением. Своевременное обращение к врачам поможет исключить риск осложнений.
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