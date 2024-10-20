«Коммерсант»: экс-мэр Владивостока, осужденный на 15 лет, отправится на СВО

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Пушкарев подписал контракт с Минобороны
Пушкарев подписал контракт с Минобороны Фото:
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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с Минобороны и отправится в зону СВО. Об этом заявил адвокат Пушкарева Руслан Омельченко.

«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны», — передает «Коммерсант» слова адвоката. Там добавили, что больше Пушкарев никак не прокомментировал ситуацию.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал виновными в получении и даче взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями Игоря Пушкарева. Он был приговорен к 15 годам строгого режима. Советский районный суд Владивостока 6 марта 2024 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру и другим ответчикам, передает RT. Сумма иска составила более 1,45 миллиардов рублей.

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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с Минобороны и отправится в зону СВО. Об этом заявил адвокат Пушкарева Руслан Омельченко. «Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны», — передает «Коммерсант» слова адвоката. Там добавили, что больше Пушкарев никак не прокомментировал ситуацию. Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал виновными в получении и даче взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями Игоря Пушкарева. Он был приговорен к 15 годам строгого режима. Советский районный суд Владивостока 6 марта 2024 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру и другим ответчикам, передает RT. Сумма иска составила более 1,45 миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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