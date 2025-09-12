Абзац: Сябитова оценила кандидатуру Шаляпина на роль ведущего «Давай поженимся»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сябитова заявила, что Шаляпина не возьмут на роль едущего в «Дава поженимся»
Сябитова заявила, что Шаляпина не возьмут на роль едущего в «Дава поженимся» Фото:

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Натальная карта» выразил мнение, что мог бы занять место соведущего в телепередаче «Давай поженимся», отметив, что формат этого шоу ему близок. Между тем, главная сваха страны Роза Сябитова порекомендовала артисту рассмотреть иные телепроекты для самореализации.

«Я к Прохору спокойно отношусь. Единственное, что я не очень понимаю, в каком контексте он будет. Лариса у нас главная ведущая, я сваха, а третье место у нас периодически меняется. Чаще всего женщины, женский коллектив, но никак оно не удерживается. Поэтому сейчас у нас третьим [выступает] искусственный интеллект. А вряд ли Прохор Шаляпин может конкурировать с искусственным интеллектом, потому что мы ИИ не воспринимаем с Ларисой как некоего соведущего. У нас с ним нет никаких конфликтов. Поэтому Прохор вряд ли подойдет на эту тему. Место занято», — заявила Сябитова. Ее слова приводит издание «Абзац». 

Ранее в ходе шоу Шаляпин также поделился желанием попробовать себя в качестве ведущего программы «Поле чудес», выразив уверенность в своих силах на этой позиции. Кроме того, артист затронул вопросы госдеятельности. В августе он посетил Госдуму и опубликовал в соцсетях видеообращение с предложением сократить продолжительность рабочего дня для россиян с целью увеличения времени для отдыха. Также Прохор Шаляпин выступил за трехкратное увеличение зарплат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Натальная карта» выразил мнение, что мог бы занять место соведущего в телепередаче «Давай поженимся», отметив, что формат этого шоу ему близок. Между тем, главная сваха страны Роза Сябитова порекомендовала артисту рассмотреть иные телепроекты для самореализации. «Я к Прохору спокойно отношусь. Единственное, что я не очень понимаю, в каком контексте он будет. Лариса у нас главная ведущая, я сваха, а третье место у нас периодически меняется. Чаще всего женщины, женский коллектив, но никак оно не удерживается. Поэтому сейчас у нас третьим [выступает] искусственный интеллект. А вряд ли Прохор Шаляпин может конкурировать с искусственным интеллектом, потому что мы ИИ не воспринимаем с Ларисой как некоего соведущего. У нас с ним нет никаких конфликтов. Поэтому Прохор вряд ли подойдет на эту тему. Место занято», — заявила Сябитова. Ее слова приводит издание «Абзац».  Ранее в ходе шоу Шаляпин также поделился желанием попробовать себя в качестве ведущего программы «Поле чудес», выразив уверенность в своих силах на этой позиции. Кроме того, артист затронул вопросы госдеятельности. В августе он посетил Госдуму и опубликовал в соцсетях видеообращение с предложением сократить продолжительность рабочего дня для россиян с целью увеличения времени для отдыха. Также Прохор Шаляпин выступил за трехкратное увеличение зарплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...