Абзац: Сябитова оценила кандидатуру Шаляпина на роль ведущего «Давай поженимся»

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Натальная карта» выразил мнение, что мог бы занять место соведущего в телепередаче «Давай поженимся», отметив, что формат этого шоу ему близок. Между тем, главная сваха страны Роза Сябитова порекомендовала артисту рассмотреть иные телепроекты для самореализации.
«Я к Прохору спокойно отношусь. Единственное, что я не очень понимаю, в каком контексте он будет. Лариса у нас главная ведущая, я сваха, а третье место у нас периодически меняется. Чаще всего женщины, женский коллектив, но никак оно не удерживается. Поэтому сейчас у нас третьим [выступает] искусственный интеллект. А вряд ли Прохор Шаляпин может конкурировать с искусственным интеллектом, потому что мы ИИ не воспринимаем с Ларисой как некоего соведущего. У нас с ним нет никаких конфликтов. Поэтому Прохор вряд ли подойдет на эту тему. Место занято», — заявила Сябитова. Ее слова приводит издание «Абзац».
Ранее в ходе шоу Шаляпин также поделился желанием попробовать себя в качестве ведущего программы «Поле чудес», выразив уверенность в своих силах на этой позиции. Кроме того, артист затронул вопросы госдеятельности. В августе он посетил Госдуму и опубликовал в соцсетях видеообращение с предложением сократить продолжительность рабочего дня для россиян с целью увеличения времени для отдыха. Также Прохор Шаляпин выступил за трехкратное увеличение зарплат.
