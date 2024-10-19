19 октября 2024
18 октября 2024

Жертва афериста из ХМАО пришла в шоу «Экстрасенсы Реванш» на ТНТ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аферист выманил деньги, но за шесть лет так их и не вернул
Аферист выманил деньги, но за шесть лет так их и не вернул Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) стала жертвой афериста, который в течение года под разными предлогами выманил у нее два миллиона рублей. Женщина оформила на себя кредиты, а бывший возлюбленный, как и прежде, живет с ней в одном городе, но деньги не возвращает.

«Просил деньги: то мама заболела, то папа в больницу попал. В общей сложности около двух миллионов рублей, в том числе кредитные», — поделилась Анастасия в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Трансляция велась на Rutube.

Как рассказала югорчанка, жертвами афериста стали еще, как минимум, четыре женщины, но они потеряли меньшие суммы. В полицию она не обратилась, так как он писал ей расписки и долг возвращать не отказывается, но денег она не видит уже шесть лет. Из-за сложной финансовой ситуации пострадавшая чуть не лишилась квартиры.

В Пыть-Яхе (ХМАО) в марте 2024 года при загадочных обстоятельствах погиб местный житель. Его супруга также обратилась в программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Но в полиции считают, что югорчанин погиб в результате суицида. По данному делу была проведена проверка окружного управления СК РФ.

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) стала жертвой афериста, который в течение года под разными предлогами выманил у нее два миллиона рублей. Женщина оформила на себя кредиты, а бывший возлюбленный, как и прежде, живет с ней в одном городе, но деньги не возвращает. «Просил деньги: то мама заболела, то папа в больницу попал. В общей сложности около двух миллионов рублей, в том числе кредитные», — поделилась Анастасия в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Трансляция велась на Rutube. Как рассказала югорчанка, жертвами афериста стали еще, как минимум, четыре женщины, но они потеряли меньшие суммы. В полицию она не обратилась, так как он писал ей расписки и долг возвращать не отказывается, но денег она не видит уже шесть лет. Из-за сложной финансовой ситуации пострадавшая чуть не лишилась квартиры. В Пыть-Яхе (ХМАО) в марте 2024 года при загадочных обстоятельствах погиб местный житель. Его супруга также обратилась в программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Но в полиции считают, что югорчанин погиб в результате суицида. По данному делу была проведена проверка окружного управления СК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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