Жительница Нефтеюганска (ХМАО) стала жертвой афериста, который в течение года под разными предлогами выманил у нее два миллиона рублей. Женщина оформила на себя кредиты, а бывший возлюбленный, как и прежде, живет с ней в одном городе, но деньги не возвращает.
«Просил деньги: то мама заболела, то папа в больницу попал. В общей сложности около двух миллионов рублей, в том числе кредитные», — поделилась Анастасия в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Трансляция велась на Rutube.
Как рассказала югорчанка, жертвами афериста стали еще, как минимум, четыре женщины, но они потеряли меньшие суммы. В полицию она не обратилась, так как он писал ей расписки и долг возвращать не отказывается, но денег она не видит уже шесть лет. Из-за сложной финансовой ситуации пострадавшая чуть не лишилась квартиры.
В Пыть-Яхе (ХМАО) в марте 2024 года при загадочных обстоятельствах погиб местный житель. Его супруга также обратилась в программу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Но в полиции считают, что югорчанин погиб в результате суицида. По данному делу была проведена проверка окружного управления СК РФ.
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