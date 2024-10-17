17 октября 2024

В Сургуте умерла известная врач-репродуктолог. Фото

Ушла из жизни репродуктолог Бондарева, работавшая в перинатальном центре Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Скончалась врач сургутского перинатального центра Елена Бондарева
Скончалась врач сургутского перинатального центра Елена Бондарева Фото:

Ушла из жизни врач-репродуктолог Елена Бондарева, проработавшая 20 лет в сургутском Центре охраны материнства и детства (ХМАО). Об этом сообщили в telegram-канале медучреждения.

«Больше 20 лет Елена Владимировна работала в нашем Центре. Врач связала свою жизнь с репродуктивной медициной, давала надежду и оказывала помощь семьям, которые не могли иметь детей. Сотни юных югорчан появились на свет, благодаря ее профессионализму», — следует из сообщения.

Медики выразили соболезнования семье Бондаревой. Причина смерти не уточняется.

Ушла из жизни врач-репродуктолог Елена Бондарева
Ушла из жизни врач-репродуктолог Елена Бондарева
Фото:

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Ушла из жизни врач-репродуктолог Елена Бондарева, проработавшая 20 лет в сургутском Центре охраны материнства и детства (ХМАО). Об этом сообщили в telegram-канале медучреждения. «Больше 20 лет Елена Владимировна работала в нашем Центре. Врач связала свою жизнь с репродуктивной медициной, давала надежду и оказывала помощь семьям, которые не могли иметь детей. Сотни юных югорчан появились на свет, благодаря ее профессионализму», — следует из сообщения. Медики выразили соболезнования семье Бондаревой. Причина смерти не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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