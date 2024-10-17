Скончалась врач сургутского перинатального центра Елена Бондарева
Ушла из жизни врач-репродуктолог Елена Бондарева, проработавшая 20 лет в сургутском Центре охраны материнства и детства (ХМАО). Об этом сообщили в telegram-канале медучреждения.
«Больше 20 лет Елена Владимировна работала в нашем Центре. Врач связала свою жизнь с репродуктивной медициной, давала надежду и оказывала помощь семьям, которые не могли иметь детей. Сотни юных югорчан появились на свет, благодаря ее профессионализму», — следует из сообщения.
Медики выразили соболезнования семье Бондаревой. Причина смерти не уточняется.
Ушла из жизни врач-репродуктолог Елена Бондарева
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