Shot: Михаил Ефремов может в скором времени выйти из колонии по УДО

Российского актера Михаила Ефремова могут в скором времени освободить из колонии условно-досрочно из-за обострения болезни легких. Об этом сообщает Shot.
«Серьёзное обострение болезни лёгких актёра ускорит его выход из колонии по УДО. Все медицинские справки уже собраны», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что в белгородской исправительной колонии осуществляется лечение актера с использованием противовоспалительных препаратов, иммунодепрессантов и ингаляторов.
По словам родственников Ефремова, для дальнейшей диагностики актера необходимо проведение компьютерной томографии, из-за чего его могут транспортировать в государственную клинику. На текущий момент заключенный актер испытывает затруднения с дыханием и отмечает, что ему трудно говорить.
Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что состояние здоровья актера ухудшилось, передает 360.ru. По его словам, актеру оказывается необходимая медицинская помощь из-за осложнений хронической болезни легких.
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