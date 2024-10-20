Shot: Михаил Ефремов может в скором времени выйти из колонии по УДО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ефремов испытывает проблемы с дыханием
Ефремов испытывает проблемы с дыханием Фото:

Российского актера Михаила Ефремова могут в скором времени освободить из колонии условно-досрочно из-за обострения болезни легких. Об этом сообщает Shot.

«Серьёзное обострение болезни лёгких актёра ускорит его выход из колонии по УДО. Все медицинские справки уже собраны», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что в белгородской исправительной колонии осуществляется лечение актера с использованием противовоспалительных препаратов, иммунодепрессантов и ингаляторов.

По словам родственников Ефремова, для дальнейшей диагностики актера необходимо проведение компьютерной томографии, из-за чего его могут транспортировать в государственную клинику. На текущий момент заключенный актер испытывает затруднения с дыханием и отмечает, что ему трудно говорить. 

Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что состояние здоровья актера ухудшилось, передает 360.ru. По его словам, актеру оказывается необходимая медицинская помощь из-за осложнений хронической болезни легких.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российского актера Михаила Ефремова могут в скором времени освободить из колонии условно-досрочно из-за обострения болезни легких. Об этом сообщает Shot. «Серьёзное обострение болезни лёгких актёра ускорит его выход из колонии по УДО. Все медицинские справки уже собраны», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что в белгородской исправительной колонии осуществляется лечение актера с использованием противовоспалительных препаратов, иммунодепрессантов и ингаляторов. По словам родственников Ефремова, для дальнейшей диагностики актера необходимо проведение компьютерной томографии, из-за чего его могут транспортировать в государственную клинику. На текущий момент заключенный актер испытывает затруднения с дыханием и отмечает, что ему трудно говорить.  Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что состояние здоровья актера ухудшилось, передает 360.ru. По его словам, актеру оказывается необходимая медицинская помощь из-за осложнений хронической болезни легких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...