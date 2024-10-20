ВС РФ выбили противника с южной окраины Воздвиженки на покровском направлении

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Удары ВС РФ нанесли значительные потери ВСУ, пишет "Военное обозрение"
Удары ВС РФ нанесли значительные потери ВСУ, пишет "Военное обозрение" Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ успешно вытеснили украинских военных с южной окраины Воздвиженки в Донецкой Народной Республике на покровском направлении. В рядах ВСУ отмечены значительные потери.

«Наши бойцы выбили противника из южной части села Воздвиженка», — говорится в материале издания «Военное обозрение». Там добавили, что ВС РФ также продвинулись севернее ранее взятых под контроль Лозоватского и Тимофеевки. ВСУ не ожидали наступления, что привело к панике среди солдат и попыткам перегруппировки.

Новые удары российских войск нанесли значительные потери украинской армии, заставив их отступить на север. Воздвиженка стратегически важна, так как открывает путь к дороге Покровск-Константиновка. Потеря села может вынудить ВСУ отступить за эту автодорогу, где их оборона будет менее крепкой, заключили в издании.

На покровском направлении российская армия продвигается к западу от Нелеповки и улучшает позиции вдоль линии Леонидовка—Юрьевка. Активные наступательные действия происходят в сторону Мирнограда. Взятие Покровска откроет путь для контроля Запорожской и Херсонской областей, что приблизит силы РФ к западным границам ДНР, передает «Национальная служба новостей».

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ВС РФ успешно вытеснили украинских военных с южной окраины Воздвиженки в Донецкой Народной Республике на покровском направлении. В рядах ВСУ отмечены значительные потери. «Наши бойцы выбили противника из южной части села Воздвиженка», — говорится в материале издания «Военное обозрение». Там добавили, что ВС РФ также продвинулись севернее ранее взятых под контроль Лозоватского и Тимофеевки. ВСУ не ожидали наступления, что привело к панике среди солдат и попыткам перегруппировки. Новые удары российских войск нанесли значительные потери украинской армии, заставив их отступить на север. Воздвиженка стратегически важна, так как открывает путь к дороге Покровск-Константиновка. Потеря села может вынудить ВСУ отступить за эту автодорогу, где их оборона будет менее крепкой, заключили в издании. На покровском направлении российская армия продвигается к западу от Нелеповки и улучшает позиции вдоль линии Леонидовка—Юрьевка. Активные наступательные действия происходят в сторону Мирнограда. Взятие Покровска откроет путь для контроля Запорожской и Херсонской областей, что приблизит силы РФ к западным границам ДНР, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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