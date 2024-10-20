ВС РФ успешно вытеснили украинских военных с южной окраины Воздвиженки в Донецкой Народной Республике на покровском направлении. В рядах ВСУ отмечены значительные потери.
«Наши бойцы выбили противника из южной части села Воздвиженка», — говорится в материале издания «Военное обозрение». Там добавили, что ВС РФ также продвинулись севернее ранее взятых под контроль Лозоватского и Тимофеевки. ВСУ не ожидали наступления, что привело к панике среди солдат и попыткам перегруппировки.
Новые удары российских войск нанесли значительные потери украинской армии, заставив их отступить на север. Воздвиженка стратегически важна, так как открывает путь к дороге Покровск-Константиновка. Потеря села может вынудить ВСУ отступить за эту автодорогу, где их оборона будет менее крепкой, заключили в издании.
На покровском направлении российская армия продвигается к западу от Нелеповки и улучшает позиции вдоль линии Леонидовка—Юрьевка. Активные наступательные действия происходят в сторону Мирнограда. Взятие Покровска откроет путь для контроля Запорожской и Херсонской областей, что приблизит силы РФ к западным границам ДНР, передает «Национальная служба новостей».
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