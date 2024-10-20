Рогозин: Черноморский флот «сменил прописку» из-за беспилотников противника

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Дмитрий Рогозин признался, что Черноморский флот «сменил прописку» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в ходе интервью с журналистами обсудил обстановку в зоне спецоперации на Украине и затронул тему атак ВСУ при помощи беспилотников. По словам сенатора, они привели к тому, что Черноморский флот РФ был вынужден «сменить прописку».

«Если еще раз возвратится к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — уточнил Дмитрий Рогозин в разговоре с MK.RU.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

В 2023 году году в Минобороны сообщали, что ВСУ атаковали Черноморский флот РФ при помощи беспилотных катеров. В военном ведомстве подчеркнули, что тогда российские военные успешно отразили атаку противника.

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Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в ходе интервью с журналистами обсудил обстановку в зоне спецоперации на Украине и затронул тему атак ВСУ при помощи беспилотников. По словам сенатора, они привели к тому, что Черноморский флот РФ был вынужден «сменить прописку». «Если еще раз возвратится к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — уточнил Дмитрий Рогозин в разговоре с MK.RU. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В 2023 году году в Минобороны сообщали, что ВСУ атаковали Черноморский флот РФ при помощи беспилотных катеров. В военном ведомстве подчеркнули, что тогда российские военные успешно отразили атаку противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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