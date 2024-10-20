В Словакии раскритиковали «план победы» Зеленского

Премьер Словакии Фицо: «план победы» Зеленского абсолютно нереалистичен

20 октября 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Роберт Фицо назвал «план победы» Зеленского нереалистичным Фото: JEON HEON-KYUN/EPA/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «План победы» главы Украины Владимира Зеленского абсолютно нереалистичный и неосуществимый. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Зеленский назвал „план победы“, который среди прочего построен на том, что мы должны поставить на Украину ракеты средней и большой дальности, а он их бросит на Россию. По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — сказал Фицо в интервью телеканалу ТА3 . Также он добавил, что премьер-министры других стран, узнав про этот план, хватались за голову. Ранее в Верховной Раде Зеленский представил «план победы». Украинский президент во время выступления подметил, что в стратегии содержатся пять ключевых пунктов, три из которых засекречены, но предоставлены партнерам Киева. Также он добавил, что основное внимание уделяется укреплению обороны страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «план победы» — это всего лишь набор бессвязных лозунгов. А в Госдуме отметили, что Зеленский пытается не решить конфликт, а втянуть в него Запад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«План победы» главы Украины Владимира Зеленского абсолютно нереалистичный и неосуществимый. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Зеленский назвал „план победы“, который среди прочего построен на том, что мы должны поставить на Украину ракеты средней и большой дальности, а он их бросит на Россию. По моему мнению, он абсолютно нереалистичный и неосуществимый», — сказал Фицо в интервью телеканалу ТА3. Также он добавил, что премьер-министры других стран, узнав про этот план, хватались за голову. Ранее в Верховной Раде Зеленский представил «план победы». Украинский президент во время выступления подметил, что в стратегии содержатся пять ключевых пунктов, три из которых засекречены, но предоставлены партнерам Киева. Также он добавил, что основное внимание уделяется укреплению обороны страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «план победы» — это всего лишь набор бессвязных лозунгов. А в Госдуме отметили, что Зеленский пытается не решить конфликт, а втянуть в него Запад.