Китайцев призвали ехать в РФ из-за избытка российских невест

Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа выступил с предложением о содействии международным бракам и знакомствам с иностранными невестами для китайцев. Эксперт утверждает, что это может помочь сбалансировать демографические различия между странами, такими как Китай, где наблюдается избыток мужчин, и Россия, где преобладают женщины.
«Мужчины в Китае могли бы рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан», — предложил Дин Чанфа, передает издание South China Morning Post. Он отметил, что международные браки становятся все более популярными, и это может быть одним из решений демографических проблем в стране.
Кроме того, уже появились профессиональные свахи, которые предлагают услуги по подбору пар между жителями Китая и России, что свидетельствует о растущем интересе к этой идее. По словам профессора, это не только способствует укреплению межкультурных связей, но и помогает решать важные социальные вопросы, связанные с демографическим дисбалансом.
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