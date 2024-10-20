20 октября 2024

Китайцев призвали ехать в РФ из-за избытка российских невест

© Служба новостей «URA.RU»
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В России наблюдается избыток женщин, в то время как в Китае преобладают мужчины
В России наблюдается избыток женщин, в то время как в Китае преобладают мужчины Фото:

Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа выступил с предложением о содействии международным бракам и знакомствам с иностранными невестами для китайцев. Эксперт утверждает, что это может помочь сбалансировать демографические различия между странами, такими как Китай, где наблюдается избыток мужчин, и Россия, где преобладают женщины.

«Мужчины в Китае могли бы рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан», — предложил Дин Чанфа, передает издание South China Morning Post. Он отметил, что международные браки становятся все более популярными, и это может быть одним из решений демографических проблем в стране.

Кроме того, уже появились профессиональные свахи, которые предлагают услуги по подбору пар между жителями Китая и России, что свидетельствует о растущем интересе к этой идее. По словам профессора, это не только способствует укреплению межкультурных связей, но и помогает решать важные социальные вопросы, связанные с демографическим дисбалансом.

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Доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа выступил с предложением о содействии международным бракам и знакомствам с иностранными невестами для китайцев. Эксперт утверждает, что это может помочь сбалансировать демографические различия между странами, такими как Китай, где наблюдается избыток мужчин, и Россия, где преобладают женщины. «Мужчины в Китае могли бы рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан», — предложил Дин Чанфа, передает издание South China Morning Post. Он отметил, что международные браки становятся все более популярными, и это может быть одним из решений демографических проблем в стране. Кроме того, уже появились профессиональные свахи, которые предлагают услуги по подбору пар между жителями Китая и России, что свидетельствует о растущем интересе к этой идее. По словам профессора, это не только способствует укреплению межкультурных связей, но и помогает решать важные социальные вопросы, связанные с демографическим дисбалансом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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