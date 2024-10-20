20 октября 2024

Стало известно, из-за чего умерла в бане свердловский ветеринар

У ветеринара из Карпинска, получившей 80% ожогов тела в бане, отказали органы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, медицинские ножницы, медицина, хирург, операционное отделение
Врачи два месяца боролись за жизнь Светаны (архивное фото) Фото:

Ветеринар из Карпинска (Свердловская область) Светлана Паныш, получившая 80% ожогов тела, скончалась в больнице Екатеринбурга из-за полиорганной недостаточности (жизнеугрожающее состояние, обусловленное выраженной несостоятельностью или полным отказом двух и более функциональных систем организма). Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к минздраву.

«Светлана столкнулась с серьезной угрозой для жизни, и медицинский персонал приложил максимум усилий для ее спасения, применяя все доступные методы лечения. Однако степень повреждения органов оказалась настолько значительной, что вызвала полиорганную недостаточность, в результате которой женщина умерла», — отметил собеседник агентства.

Паныш, получившая 80% ожогов тела в результате несчастного случая в бане два месяца назад, скончалась в Городской клинической больнице №40. До своей смерти 47-летняя женщина работала в государственной ветеринарной клинике и частной клинике «Добрые руки». Коллеги и друзья отмечают, что она всегда старалась помочь всем, чем могла. У покойной осталось двое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеринар из Карпинска (Свердловская область) Светлана Паныш, получившая 80% ожогов тела, скончалась в больнице Екатеринбурга из-за полиорганной недостаточности (жизнеугрожающее состояние, обусловленное выраженной несостоятельностью или полным отказом двух и более функциональных систем организма). Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к минздраву. «Светлана столкнулась с серьезной угрозой для жизни, и медицинский персонал приложил максимум усилий для ее спасения, применяя все доступные методы лечения. Однако степень повреждения органов оказалась настолько значительной, что вызвала полиорганную недостаточность, в результате которой женщина умерла», — отметил собеседник агентства. Паныш, получившая 80% ожогов тела в результате несчастного случая в бане два месяца назад, скончалась в Городской клинической больнице №40. До своей смерти 47-летняя женщина работала в государственной ветеринарной клинике и частной клинике «Добрые руки». Коллеги и друзья отмечают, что она всегда старалась помочь всем, чем могла. У покойной осталось двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...