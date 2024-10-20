Стало известно, из-за чего умерла в бане свердловский ветеринар

У ветеринара из Карпинска, получившей 80% ожогов тела в бане, отказали органы

21 октября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Врачи два месяца боролись за жизнь Светаны (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Ветеринар из Карпинска (Свердловская область) Светлана Паныш, получившая 80% ожогов тела, скончалась в больнице Екатеринбурга из-за полиорганной недостаточности (жизнеугрожающее состояние, обусловленное выраженной несостоятельностью или полным отказом двух и более функциональных систем организма). Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к минздраву. «Светлана столкнулась с серьезной угрозой для жизни, и медицинский персонал приложил максимум усилий для ее спасения, применяя все доступные методы лечения. Однако степень повреждения органов оказалась настолько значительной, что вызвала полиорганную недостаточность, в результате которой женщина умерла», — отметил собеседник агентства. Паныш, получившая 80% ожогов тела в результате несчастного случая в бане два месяца назад, скончалась в Городской клинической больнице №40. До своей смерти 47-летняя женщина работала в государственной ветеринарной клинике и частной клинике «Добрые руки». Коллеги и друзья отмечают, что она всегда старалась помочь всем, чем могла. У покойной осталось двое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеринар из Карпинска (Свердловская область) Светлана Паныш, получившая 80% ожогов тела, скончалась в больнице Екатеринбурга из-за полиорганной недостаточности (жизнеугрожающее состояние, обусловленное выраженной несостоятельностью или полным отказом двух и более функциональных систем организма). Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к минздраву. «Светлана столкнулась с серьезной угрозой для жизни, и медицинский персонал приложил максимум усилий для ее спасения, применяя все доступные методы лечения. Однако степень повреждения органов оказалась настолько значительной, что вызвала полиорганную недостаточность, в результате которой женщина умерла», — отметил собеседник агентства. Паныш, получившая 80% ожогов тела в результате несчастного случая в бане два месяца назад, скончалась в Городской клинической больнице №40. До своей смерти 47-летняя женщина работала в государственной ветеринарной клинике и частной клинике «Добрые руки». Коллеги и друзья отмечают, что она всегда старалась помочь всем, чем могла. У покойной осталось двое детей.