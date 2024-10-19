19 октября 2024

«80% ожогов тела»: свердловский ветеринар умерла в больнице после несчастного случая в бане

В больнице Екатеринбурга умерла ветеринар, получившая ожоги 80% тела в бане
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи боролись за жизнь женщины два месяца
Врачи боролись за жизнь женщины два месяца Фото:

Ветеринар из Карпинска (Свердловская область) Светлана Паныш скончалась в больнице Екатеринбурга. Два месяца назад во время несчастного случая в бане она получила 80% ожогов тела, сообщила знакомая женщины.

«Только на этой неделе ее перевели в общую палату, так как были улучшения. Но минувшей ночью ее не стало», — рассказала подруга погибшей «КП-Екатеринбург».

До перевода Паныш находилась в реанимации Городской клинической больницы №40. Ей было 47 лет, у нее осталось двое детей. В родном городе она работала в государственной ветклинике и частной под названием «Добрые руки». По словам знакомых Паныш, она была очень доброй и старалась помочь всем, чем могла.

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Ветеринар из Карпинска (Свердловская область) Светлана Паныш скончалась в больнице Екатеринбурга. Два месяца назад во время несчастного случая в бане она получила 80% ожогов тела, сообщила знакомая женщины. «Только на этой неделе ее перевели в общую палату, так как были улучшения. Но минувшей ночью ее не стало», — рассказала подруга погибшей «КП-Екатеринбург». До перевода Паныш находилась в реанимации Городской клинической больницы №40. Ей было 47 лет, у нее осталось двое детей. В родном городе она работала в государственной ветклинике и частной под названием «Добрые руки». По словам знакомых Паныш, она была очень доброй и старалась помочь всем, чем могла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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