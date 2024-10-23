Депутатам Екатеринбурга поднимут выплаты на подарки — впервые за 15 лет

Расходы депутатов гордумы Екатеринбурга увеличат до 62 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие памятника Валерию Востротину. Екатеринбург , розы, букет, цветы
Выплаты на подарки депутаты учитывают в своих налоговых декларациях Фото:

Выплаты депутатам гордумы Екатеринбурга на связанные с их деятельностью расходы поднимут. Речь идет о деньгах, которые народные избранники тратят, например, на подарки своему электорату, организацию общественно значимых мероприятий в округах. О готовящихся поправках URA.RU рассказал источник в гордуме.

«Выплаты поднимут до 62 тысяч рублей. Сумма взята не с потолка», — заверил собеседник.

Председатель думской комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин об этом пока не слышал. «На моей памяти индексация этих выплат не проводилась как минимум с 2009 года. Как была, так и остается сумма в 50 тысяч рублей в месяц», — поделился Сергин. Он также уточнил, что в 2013 году ее увеличивали до 57 тысяч, но разница уходит на налоги, то есть «чистыми» депутаты получают все те же 50 тысяч. Вопрос об индексации, по словам Сергина, назрел давно: «Вот, скажем, перед Новым годом расходы значительно вырастают, также в октябре — там День учителя, День пожилого человека. У меня абсолютно точно больше 50 тысяч рублей каждый месяц выходит. Когда-то укладываюсь в чуть-чуть больше 50, а где-то и в два раза превышает».

Источник агентства отметил, что финансовый блок мэрии, вероятно, будет против увеличения (ведь в бюджет на эти цели надо закладывать дополнительные расходы). Но у руководства думы уже есть решение: этот вопрос будут выносить на голосование в пакете с темами, выгодными администрации.

На этой неделе были проиндексированы зарплаты помощников депутатов. Они будут получать по 53,3 тысячи рублей в месяц.

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Выплаты депутатам гордумы Екатеринбурга на связанные с их деятельностью расходы поднимут. Речь идет о деньгах, которые народные избранники тратят, например, на подарки своему электорату, организацию общественно значимых мероприятий в округах. О готовящихся поправках URA.RU рассказал источник в гордуме. «Выплаты поднимут до 62 тысяч рублей. Сумма взята не с потолка», — заверил собеседник. Председатель думской комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин об этом пока не слышал. «На моей памяти индексация этих выплат не проводилась как минимум с 2009 года. Как была, так и остается сумма в 50 тысяч рублей в месяц», — поделился Сергин. Он также уточнил, что в 2013 году ее увеличивали до 57 тысяч, но разница уходит на налоги, то есть «чистыми» депутаты получают все те же 50 тысяч. Вопрос об индексации, по словам Сергина, назрел давно: «Вот, скажем, перед Новым годом расходы значительно вырастают, также в октябре — там День учителя, День пожилого человека. У меня абсолютно точно больше 50 тысяч рублей каждый месяц выходит. Когда-то укладываюсь в чуть-чуть больше 50, а где-то и в два раза превышает». Источник агентства отметил, что финансовый блок мэрии, вероятно, будет против увеличения (ведь в бюджет на эти цели надо закладывать дополнительные расходы). Но у руководства думы уже есть решение: этот вопрос будут выносить на голосование в пакете с темами, выгодными администрации. На этой неделе были проиндексированы зарплаты помощников депутатов. Они будут получать по 53,3 тысячи рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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