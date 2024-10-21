21 октября 2024

Депутаты думы Екатеринбурга повысили зарплаты своим помощникам

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Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Оклад подняли до 53,3 тысячи рублей Фото:

Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили увеличение окладов своих помощников до 53,3 тысячи рублей с октября 2024 года. Перерасчет поддержали 26 депутатов, двое не голосовали. Проект рассмотрели на очередном заседании думы.

Согласно проекту решения, дополнительного финансирования из бюджета на это не понадобится, так как необходимая сумма уже заложена в смете ЕГД на текущий год. До перерасчета помощники депутатов получали порядка 40 тысяч рублей.

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Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили увеличение окладов своих помощников до 53,3 тысячи рублей с октября 2024 года. Перерасчет поддержали 26 депутатов, двое не голосовали. Проект рассмотрели на очередном заседании думы. Согласно проекту решения, дополнительного финансирования из бюджета на это не понадобится, так как необходимая сумма уже заложена в смете ЕГД на текущий год. До перерасчета помощники депутатов получали порядка 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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