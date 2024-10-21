Депутаты думы Екатеринбурга повысили зарплаты своим помощникам

Оклад подняли до 53,3 тысячи рублей
Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили увеличение окладов своих помощников до 53,3 тысячи рублей с октября 2024 года. Перерасчет поддержали 26 депутатов, двое не голосовали. Проект рассмотрели на очередном заседании думы.
Согласно проекту решения, дополнительного финансирования из бюджета на это не понадобится, так как необходимая сумма уже заложена в смете ЕГД на текущий год. До перерасчета помощники депутатов получали порядка 40 тысяч рублей.
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