20 октября 2024
19 октября 2024

Жители Нижневартовска устроили драку возле крупного ТЦ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подравшиеся вартовчане отказались от претензий друг к другу
Подравшиеся вартовчане отказались от претензий друг к другу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Флагман» подрались два местных жителя. Они были доставлены в полицию, но отказались от претензий друг к другу, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

«В Нижневартовске подрались два местных жителя. На место выезжал наряд полиции, их доставили в отдел полиции. Усматривался состав административного правонарушения, но они отказались от претензий друг к другу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в одном из дворов произошла массовая драка. По информации очевидцев, из-за конфликта взрослый мужчина напал на подростка и схватил его за шею.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Флагман» подрались два местных жителя. Они были доставлены в полицию, но отказались от претензий друг к другу, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции. «В Нижневартовске подрались два местных жителя. На место выезжал наряд полиции, их доставили в отдел полиции. Усматривался состав административного правонарушения, но они отказались от претензий друг к другу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в одном из дворов произошла массовая драка. По информации очевидцев, из-за конфликта взрослый мужчина напал на подростка и схватил его за шею.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...