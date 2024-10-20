В Нижневартовске (ХМАО) у торгового центра «Флагман» подрались два местных жителя. Они были доставлены в полицию, но отказались от претензий друг к другу, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
«В Нижневартовске подрались два местных жителя. На место выезжал наряд полиции, их доставили в отдел полиции. Усматривался состав административного правонарушения, но они отказались от претензий друг к другу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в одном из дворов произошла массовая драка. По информации очевидцев, из-за конфликта взрослый мужчина напал на подростка и схватил его за шею.
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