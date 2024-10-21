В аэропорту ХМАО за пьянку мужчину не посадили на борт

В аэропорту Ханты-Мансийска пьяного мужчину не посадили на борт. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ХМАО.
«Житель Калининградской области прибыл на посадку в состоянии опьянения. Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение задержанного — 1,02 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины составлен административный протокол», — сообщает пресс-служба ведомства.
Как рассказал полицейским калининградец, он уволился с вахты и возвращался домой, а перед вылетом решил выпить. Ранее URA.RU писало о том, что в аэропорту ХМАО задержали пьяного вахтовика из Башкирии.
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