Челябинский экс-министр экологии Лихачев стал проректором университета

Сергей Лихачев вернулся в вузовскую науку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Бывший министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев стал проректором по науке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Об этом сообщил URA.RU он сам.

«Как я уже говорил, после ухода с госслужбы мне предложили работу в ЮУрГППУ. Я это предложение принял и сейчас занял должность проректора по науке», — рассказал агентству Лихачев.

У 67-летнего доктора биологических наук Лихачева, пришедшего в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), в сентябре завершился срок служебного контракта. Возраст не позволял ему остаться на госслужбе, и он вернулся в науку. Перед почетной отставкой губернатор Алексей Текслер присвоил ему звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.