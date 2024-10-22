Челябинский экс-министр экологии Лихачев стал проректором университета

Бывший министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев стал проректором по науке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Об этом сообщил URA.RU он сам.
«Как я уже говорил, после ухода с госслужбы мне предложили работу в ЮУрГППУ. Я это предложение принял и сейчас занял должность проректора по науке», — рассказал агентству Лихачев.
У 67-летнего доктора биологических наук Лихачева, пришедшего в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), в сентябре завершился срок служебного контракта. Возраст не позволял ему остаться на госслужбе, и он вернулся в науку. Перед почетной отставкой губернатор Алексей Текслер присвоил ему звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
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