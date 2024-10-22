Челябинский экс-министр экологии Лихачев стал проректором университета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на заседании Координационного совета по вопросам экологии. Челябинск, лихачев сергей
Сергей Лихачев вернулся в вузовскую науку Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Бывший министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев стал проректором по науке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Об этом сообщил URA.RU он сам.

«Как я уже говорил, после ухода с госслужбы мне предложили работу в ЮУрГППУ. Я это предложение принял и сейчас занял должность проректора по науке», — рассказал агентству Лихачев.

У 67-летнего доктора биологических наук Лихачева, пришедшего в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), в сентябре завершился срок служебного контракта. Возраст не позволял ему остаться на госслужбе, и он вернулся в науку. Перед почетной отставкой губернатор Алексей Текслер присвоил ему звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев стал проректором по науке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Об этом сообщил URA.RU он сам. «Как я уже говорил, после ухода с госслужбы мне предложили работу в ЮУрГППУ. Я это предложение принял и сейчас занял должность проректора по науке», — рассказал агентству Лихачев. У 67-летнего доктора биологических наук Лихачева, пришедшего в правительство области в мае 2018 года из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ), в сентябре завершился срок служебного контракта. Возраст не позволял ему остаться на госслужбе, и он вернулся в науку. Перед почетной отставкой губернатор Алексей Текслер присвоил ему звание «Заслуженный эколог Челябинской области». Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...