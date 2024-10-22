Жители Когалыма раскупили билеты на спектакли пермского ТЮЗа

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Пермские артисты выступят на сцене Малого театра в Когалыме
Пермские артисты выступят на сцене Малого театра в Когалыме Фото:

Пермский театр юного зрителя на гастролях в Когалыме представит мюзикл «Дубровский» и сказку «Капризка». Билеты на спектакли, как видно на сайте государственного академического Малого театра в Когалыме, раскуплены почти полностью.

Показы «Дубровского» пройдут 22 и 23 октября. «Капризку» также дадут дважды, но в один день — 24 октября. Свободных мест на представления осталось несколько штук.

Мюзикл «Дубровский» основан на одноименном романе Александра Пушкина. Композитор Ким Брейтбург и поэт Карен Кавалерян соединили знакомый сюжет с современными направлениями поп-музыки, в том числе, R'n'B, hard and heavy, говорится на сайте Пермского ТЮЗа, где спектакль показывают с 2022 года. Сказку Владимира Воробьева «Капризка», которая знакома каждому пермяку, в театре поставили в 2023 году драматург Ксения Жаркова и композитор Никита Савостин. Теперь с ней познакомятся и жители Когалыма.

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Пермский театр юного зрителя на гастролях в Когалыме представит мюзикл «Дубровский» и сказку «Капризка». Билеты на спектакли, как видно на сайте государственного академического Малого театра в Когалыме, раскуплены почти полностью. Показы «Дубровского» пройдут 22 и 23 октября. «Капризку» также дадут дважды, но в один день — 24 октября. Свободных мест на представления осталось несколько штук. Мюзикл «Дубровский» основан на одноименном романе Александра Пушкина. Композитор Ким Брейтбург и поэт Карен Кавалерян соединили знакомый сюжет с современными направлениями поп-музыки, в том числе, R'n'B, hard and heavy, говорится на сайте Пермского ТЮЗа, где спектакль показывают с 2022 года. Сказку Владимира Воробьева «Капризка», которая знакома каждому пермяку, в театре поставили в 2023 году драматург Ксения Жаркова и композитор Никита Савостин. Теперь с ней познакомятся и жители Когалыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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