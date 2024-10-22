Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР
Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосадового ДНР», — пишет РИА Новости. Новосадовое — заброшенное село, которое находится на дороге, которая связывает Макеевку с Лиманом, Славянском и Краматорском.
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