Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР

22 октября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосадового ДНР», — пишет РИА Новости. Новосадовое — заброшенное село, которое находится на дороге, которая связывает Макеевку с Лиманом, Славянском и Краматорском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосадового ДНР», — пишет РИА Новости. Новосадовое — заброшенное село, которое находится на дороге, которая связывает Макеевку с Лиманом, Славянском и Краматорском.