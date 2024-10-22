Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР

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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР Фото:

Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосадового ДНР», — пишет РИА Новости. Новосадовое — заброшенное село, которое находится на дороге, которая связывает Макеевку с Лиманом, Славянском и Краматорском.

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Российские военные освободили село Новосадовое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосадового ДНР», — пишет РИА Новости. Новосадовое — заброшенное село, которое находится на дороге, которая связывает Макеевку с Лиманом, Славянском и Краматорском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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