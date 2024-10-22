Депутаты приняли важное решение насчет фасадов в центре Перми

С 1 марта в Перми введут колерные паспорта для зданий в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Пермской гордумы одобрили внесение изменений в правила благоустройства
Депутаты Пермской гордумы одобрили внесение изменений в правила благоустройства Фото:

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали введение новых требований к фасадам домов в центре Перми. Изменения в правила благоустройства вступят в силу с 1 марта 2025 года.

«Вопрос рассмотрен комитетом по пространственному развитию и благоустройству. Прошу поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Николай Булатов. Депутаты приняли решение единогласно.

Колерные паспорта должны оформлять собственники зданий, фасады которых обращены на территорию общего пользования в центре города или на улицы особого градостроительного значения. Владельцы зданий на других территориях разрабатывают колерный паспорт в случае изменения внешнего вида фасада.

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На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали введение новых требований к фасадам домов в центре Перми. Изменения в правила благоустройства вступят в силу с 1 марта 2025 года. «Вопрос рассмотрен комитетом по пространственному развитию и благоустройству. Прошу поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Николай Булатов. Депутаты приняли решение единогласно. Колерные паспорта должны оформлять собственники зданий, фасады которых обращены на территорию общего пользования в центре города или на улицы особого градостроительного значения. Владельцы зданий на других территориях разрабатывают колерный паспорт в случае изменения внешнего вида фасада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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