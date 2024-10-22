Депутаты приняли важное решение насчет фасадов в центре Перми

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали введение новых требований к фасадам домов в центре Перми. Изменения в правила благоустройства вступят в силу с 1 марта 2025 года.
«Вопрос рассмотрен комитетом по пространственному развитию и благоустройству. Прошу поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Николай Булатов. Депутаты приняли решение единогласно.
Колерные паспорта должны оформлять собственники зданий, фасады которых обращены на территорию общего пользования в центре города или на улицы особого градостроительного значения. Владельцы зданий на других территориях разрабатывают колерный паспорт в случае изменения внешнего вида фасада.
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