Экс-сотрудник ФСБ Тляшев назначен начальником челябинского управления юстиции

22 октября 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

С сентября Тляшев занимал должность и. о. начальника Главного управления юстиции региона (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начальником Главного управления юстиции Челябинской области назначен Ярослав Тляшев, который на протяжении 17 лет служил в ФСБ. Постановление о назначении 22 октября подписал губернатор области Алексей Текслер. «Назначить Тляшева Ярослава Сальмановича начальником Главного управления юстиции Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении. Документ, подписанный Текслером, размещен на портале правовой информации. Тляшев 11 сентября был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее он на протяжении 17 лет служил в ФСБ — с 2003 по 2020 годы. Предыдущего начальника Главного управления Валерия Быкова Текслер отправил в отставку 10 сентября. Быков достиг предельного возраста для работы на госслужбе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальником Главного управления юстиции Челябинской области назначен Ярослав Тляшев, который на протяжении 17 лет служил в ФСБ. Постановление о назначении 22 октября подписал губернатор области Алексей Текслер. «Назначить Тляшева Ярослава Сальмановича начальником Главного управления юстиции Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении. Документ, подписанный Текслером, размещен на портале правовой информации. Тляшев 11 сентября был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее он на протяжении 17 лет служил в ФСБ — с 2003 по 2020 годы. Предыдущего начальника Главного управления Валерия Быкова Текслер отправил в отставку 10 сентября. Быков достиг предельного возраста для работы на госслужбе.