Экс-сотрудник ФСБ Тляшев назначен начальником челябинского управления юстиции

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Заседание городской думы. Пермь, чиновник, власть, портфель, должность, вакансия, назначение, коррупция
С сентября Тляшев занимал должность и. о. начальника Главного управления юстиции региона (архивное фото) Фото:

Начальником Главного управления юстиции Челябинской области назначен Ярослав Тляшев, который на протяжении 17 лет служил в ФСБ. Постановление о назначении 22 октября подписал губернатор области Алексей Текслер.

«Назначить Тляшева Ярослава Сальмановича начальником Главного управления юстиции Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении. Документ, подписанный Текслером, размещен на портале правовой информации.

Тляшев 11 сентября был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее он на протяжении 17 лет служил в ФСБ — с 2003 по 2020 годы.

Предыдущего начальника Главного управления Валерия Быкова Текслер отправил в отставку 10 сентября. Быков достиг предельного возраста для работы на госслужбе.

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Начальником Главного управления юстиции Челябинской области назначен Ярослав Тляшев, который на протяжении 17 лет служил в ФСБ. Постановление о назначении 22 октября подписал губернатор области Алексей Текслер. «Назначить Тляшева Ярослава Сальмановича начальником Главного управления юстиции Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении. Документ, подписанный Текслером, размещен на портале правовой информации. Тляшев 11 сентября был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее он на протяжении 17 лет служил в ФСБ — с 2003 по 2020 годы. Предыдущего начальника Главного управления Валерия Быкова Текслер отправил в отставку 10 сентября. Быков достиг предельного возраста для работы на госслужбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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