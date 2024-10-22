Экс-сотрудник ФСБ Тляшев назначен начальником челябинского управления юстиции

Начальником Главного управления юстиции Челябинской области назначен Ярослав Тляшев, который на протяжении 17 лет служил в ФСБ. Постановление о назначении 22 октября подписал губернатор области Алексей Текслер.
«Назначить Тляшева Ярослава Сальмановича начальником Главного управления юстиции Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении. Документ, подписанный Текслером, размещен на портале правовой информации.
Тляшев 11 сентября был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее он на протяжении 17 лет служил в ФСБ — с 2003 по 2020 годы.
Предыдущего начальника Главного управления Валерия Быкова Текслер отправил в отставку 10 сентября. Быков достиг предельного возраста для работы на госслужбе.
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