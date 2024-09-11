Главное управление юстиции Челябинской области возглавил выходец из ФСБ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 сентября подписал постановление, которым назначил исполняющим обязанности руководителя Главного управления юстиции региона Ярослава Тляшева. Тляшев на протяжении 17 лет служил в ФСБ.
«На Тляшева Ярослава Сальмановича возложено исполнение обязанностей начальника Главного управления юстиции Челябинской области. Назначение произведено постановлением губернатора», — говорится на сайте управления.
Тляшеву 45 лет. Он родился в Копейске, имеет два высших образования. С 2003 по 2020 годы служил в управлении ФСБ России по Челябинской области. С 2021 года работал в качестве заместителя начальника Главного управления юстиции региона.
Предыдущего начальника главного управления Валерия Быкова Текслер отправил в отставку 10 сентября. Быков достиг предельного возраста для нахождения на госслужбе.
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