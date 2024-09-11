Главное управление юстиции Челябинской области возглавил выходец из ФСБ

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Новый начальник управления 17 лет служил в ФСБ
Новый начальник управления 17 лет служил в ФСБ Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 сентября подписал постановление, которым назначил исполняющим обязанности руководителя Главного управления юстиции региона Ярослава Тляшева. Тляшев на протяжении 17 лет служил в ФСБ.

«На Тляшева Ярослава Сальмановича возложено исполнение обязанностей начальника Главного управления юстиции Челябинской области. Назначение произведено постановлением губернатора», — говорится на сайте управления.

Тляшеву 45 лет. Он родился в Копейске, имеет два высших образования. С 2003 по 2020 годы служил в управлении ФСБ России по Челябинской области. С 2021 года работал в качестве заместителя начальника Главного управления юстиции региона.

Предыдущего начальника главного управления Валерия Быкова Текслер отправил в отставку 10 сентября. Быков достиг предельного возраста для нахождения на госслужбе.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 сентября подписал постановление, которым назначил исполняющим обязанности руководителя Главного управления юстиции региона Ярослава Тляшева. Тляшев на протяжении 17 лет служил в ФСБ. «На Тляшева Ярослава Сальмановича возложено исполнение обязанностей начальника Главного управления юстиции Челябинской области. Назначение произведено постановлением губернатора», — говорится на сайте управления. Тляшеву 45 лет. Он родился в Копейске, имеет два высших образования. С 2003 по 2020 годы служил в управлении ФСБ России по Челябинской области. С 2021 года работал в качестве заместителя начальника Главного управления юстиции региона. Предыдущего начальника главного управления Валерия Быкова Текслер отправил в отставку 10 сентября. Быков достиг предельного возраста для нахождения на госслужбе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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