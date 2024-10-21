21 октября 2024

Ветеринары обнаружили в ХМАО очаг бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты "Ветеринарная лаборатория" выявили вирус бешенства в патологическом материале от дикой лисы
Специалисты "Ветеринарная лаборатория" выявили вирус бешенства в патологическом материале от дикой лисы Фото:

В окрестности вахтового поселка Приобский (ХМАО) у дикой лисы, обитавшей рядом, выявили вирус бешенства. Об этом сообщается на официальной странице «Ветеринарной лаборатории» ХМАО-Югра в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалисты „Ветеринарная лаборатория“ выявили вирус бешенства в патологическом материале от дикой лисы, обитавшей в окрестностях вахтового поселка Приобский Ханты-Мансийского района. Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью», — публикуется на странице госорганизации.

Также в учреждении отметили, что вирус бешенства может быть в слюне больного животного за десять дней до первых признаков болезни. Он передается при укусе или царапине бешеным животным, ослюнении свежих ран, контакте с зараженными предметами и через слизистые оболочки рта, глаз и носа.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО бешеный волк напал на вахтовика. Мужчину доставили с укусами на шее в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

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В окрестности вахтового поселка Приобский (ХМАО) у дикой лисы, обитавшей рядом, выявили вирус бешенства. Об этом сообщается на официальной странице «Ветеринарной лаборатории» ХМАО-Югра в социальной сети «ВКонтакте». «Специалисты „Ветеринарная лаборатория“ выявили вирус бешенства в патологическом материале от дикой лисы, обитавшей в окрестностях вахтового поселка Приобский Ханты-Мансийского района. Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью», — публикуется на странице госорганизации. Также в учреждении отметили, что вирус бешенства может быть в слюне больного животного за десять дней до первых признаков болезни. Он передается при укусе или царапине бешеным животным, ослюнении свежих ран, контакте с зараженными предметами и через слизистые оболочки рта, глаз и носа. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО бешеный волк напал на вахтовика. Мужчину доставили с укусами на шее в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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