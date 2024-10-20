20 октября 2024

В ХМАО бешеный волк напал на вахтовика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волк заразил вахтовика бешенством, искусав в руки и шею
Волк заразил вахтовика бешенством, искусав в руки и шею Фото:

Волк напал на вахтовика на территории урочища Таволожное в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Хищник заразил югорчанина бешенством, искусав его за руки и шею.

«Он (волк — прим. ред.) выскакивает с ходу. Сразу укусил меня, где достал, за шею», — передает слова пострадавшего ГТРК «Югория». Вахтовика доставили с ранами в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Врачи диагностировали у югорчанина вирус бешенства и поставили ему прививку. Сейчас он находится на лечении. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала.

В урочище Таволожное объявили карантин. Посещение территории посторонним лицам запрещено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волк напал на вахтовика на территории урочища Таволожное в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Хищник заразил югорчанина бешенством, искусав его за руки и шею. «Он (волк — прим. ред.) выскакивает с ходу. Сразу укусил меня, где достал, за шею», — передает слова пострадавшего ГТРК «Югория». Вахтовика доставили с ранами в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Врачи диагностировали у югорчанина вирус бешенства и поставили ему прививку. Сейчас он находится на лечении. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала. В урочище Таволожное объявили карантин. Посещение территории посторонним лицам запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...