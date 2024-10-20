В ХМАО бешеный волк напал на вахтовика

Волк напал на вахтовика на территории урочища Таволожное в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Хищник заразил югорчанина бешенством, искусав его за руки и шею.
«Он (волк — прим. ред.) выскакивает с ходу. Сразу укусил меня, где достал, за шею», — передает слова пострадавшего ГТРК «Югория». Вахтовика доставили с ранами в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Врачи диагностировали у югорчанина вирус бешенства и поставили ему прививку. Сейчас он находится на лечении. В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала.
В урочище Таволожное объявили карантин. Посещение территории посторонним лицам запрещено.
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