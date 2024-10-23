Полиция назвала предварительную версию взрыва в доме в Сухом Логу

Квартира в Сухом Логу, где грянул взрыв, была отключена от газа за долги

23 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают полиция и МЧС (архивное фото) Фото: читатель URA.RU © URA.RU Квартира в пятиэтажке Сухого Лога, где грянул взрыв, была отключена от газа за долги. Не исключено, что жильцы самовольно подключились к газоснабжению, что и привело к ЧП. Такой версией с URA.RU поделился руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Новость по теме Во время взрыва в Сухом Логу чудом спаслась пятилетняя девочка «Хозяйкой жилища является пожилая местная жительница. Но в настоящее время в квартире проживает ее внук со своей семьей — то есть муж, жена и маленький ребенок. В 2021 году эту квартиру отключили от газа за долги. И по одной из отрабатываемых версий было произведено самовольное подключение к газовой системе. В месте стыка, вероятнее всего, произошла утечка газа, что привело к подобным последствиям», — объяснил Горелых. Он уточнил, что тревожное сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции города Сухой Лог в 14.13 местного времени из единой диспетчерской службы. Беда случилась в одной из квартир, расположенных на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Белинского 49-B. На место происшествия незамедлительно выехали и приступили к работе сотрудники территориального ОВД и специалисты регионального МЧС. Место происшествия оцеплено, эвакуировано 70 жильцов. «Выясняются более точные и подробные обстоятельства произошедшего. Очевидно, что история не носит криминальный характер. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», — добавил полковник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квартира в пятиэтажке Сухого Лога, где грянул взрыв, была отключена от газа за долги. Не исключено, что жильцы самовольно подключились к газоснабжению, что и привело к ЧП. Такой версией с URA.RU поделился руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Хозяйкой жилища является пожилая местная жительница. Но в настоящее время в квартире проживает ее внук со своей семьей — то есть муж, жена и маленький ребенок. В 2021 году эту квартиру отключили от газа за долги. И по одной из отрабатываемых версий было произведено самовольное подключение к газовой системе. В месте стыка, вероятнее всего, произошла утечка газа, что привело к подобным последствиям», — объяснил Горелых. Он уточнил, что тревожное сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции города Сухой Лог в 14.13 местного времени из единой диспетчерской службы. Беда случилась в одной из квартир, расположенных на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Белинского 49-B. На место происшествия незамедлительно выехали и приступили к работе сотрудники территориального ОВД и специалисты регионального МЧС. Место происшествия оцеплено, эвакуировано 70 жильцов. «Выясняются более точные и подробные обстоятельства произошедшего. Очевидно, что история не носит криминальный характер. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение», — добавил полковник.