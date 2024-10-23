Жители Златоуста Челябинской области потребовали обезопасить пешеходный мост через речку Каменка, рядом с которым находится оживленная дорога. Они попросили заменить старое ограждение на новый надежный и высокий щит.
«Несколько лет назад мы просили установить ограждение на мосту через речку Каменка, так как машины постоянно обливают пешеходов из луж. Но там установили на пластиковые стяжки небольшой кусок старого поликарбоната. Сделайте, пожалуйста, надежный и высокий металлический щит во всю длину моста, чтобы ходить было безопаснее», — рассказал URA.RU Артем С.
В пресс-службе администрации Златоуста поблагодарили жителей за неравнодушие. По данным управления ЖКХ, объект взят в работу. Все необходимые меры будут приняты.
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