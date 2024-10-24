Пермская колония, где сидят самые опасные преступники, ищет желающих отремонтировать камеру

Исправительная колония «Белый лебедь» (ИК-2) в Соликамске Пермского края ищет поставщика строительных и электрических материалов для ремонта камеры для осужденных. Информация представлена на сайте ЕИС Закупки.
«Описание объекта закупки: поставка строительных и электрических материалов для ремонта камеры № 28», — сказано в извещении о проведении электронного аукциона. В опубликованных документах говорится, что ИК-2, помимо прочего, необходимы сотовый поликарбонат, арматура, керамическая плитка и автоматические выключатели. За указанные стройматериалы исправительное учреждение готово заплатить 194 тысячи рублей.
В колонии «Белый лебедь» содержатся опасные преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что ИК-2 ищет врачей в медсанчасть №11 и в ведомственную больницу №2.
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