24 октября 2024

Пермская колония, где сидят самые опасные преступники, ищет желающих отремонтировать камеру

Колония «Белый лебедь» в Соликамске ищет стройматериалы для ремонта камеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, колония, тюрьма, изолятор, следственный изолятор, тюремная камера
ИК-2 отремонтирует камеру для осужденных Фото:

Исправительная колония «Белый лебедь» (ИК-2) в Соликамске Пермского края ищет поставщика строительных и электрических материалов для ремонта камеры для осужденных. Информация представлена на сайте ЕИС Закупки.

«Описание объекта закупки: поставка строительных и электрических материалов для ремонта камеры № 28», — сказано в извещении о проведении электронного аукциона. В опубликованных документах говорится, что ИК-2, помимо прочего, необходимы сотовый поликарбонат, арматура, керамическая плитка и автоматические выключатели. За указанные стройматериалы исправительное учреждение готово заплатить 194 тысячи рублей.

В колонии «Белый лебедь» содержатся опасные преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что ИК-2 ищет врачей в медсанчасть №11 и в ведомственную больницу №2.

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Исправительная колония «Белый лебедь» (ИК-2) в Соликамске Пермского края ищет поставщика строительных и электрических материалов для ремонта камеры для осужденных. Информация представлена на сайте ЕИС Закупки. «Описание объекта закупки: поставка строительных и электрических материалов для ремонта камеры № 28», — сказано в извещении о проведении электронного аукциона. В опубликованных документах говорится, что ИК-2, помимо прочего, необходимы сотовый поликарбонат, арматура, керамическая плитка и автоматические выключатели. За указанные стройматериалы исправительное учреждение готово заплатить 194 тысячи рублей. В колонии «Белый лебедь» содержатся опасные преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что ИК-2 ищет врачей в медсанчасть №11 и в ведомственную больницу №2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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