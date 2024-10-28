Москва высказалась об итогах выборов в Грузии

Песков: итоги голосования в Грузии — выбор грузинского народа
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Дмитрий Песков заявил, что сейчас важно, чтобы третьи страны не вмешивались в результаты выборов в Грузии
Дмитрий Песков заявил, что сейчас важно, чтобы третьи страны не вмешивались в результаты выборов в Грузии Фото:

Победа правящей партии Грузии «Грузинская мечта» — выбор граждан этой страны. В настоящее время нельзя допустить вмешательства других стран в итоги грузинского голосования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это выбор грузинского народа. Сейчас важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Та же госпожа президент говорила, что не признает результатов этих выборов. Не знаю точно, входит ли это в ее полномочия <...>», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла.

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, на которых впервые использовались электронные урны для голосования. По данным ЦИК, партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» завоевала 54,08% голосов избирателей, что позволило ей занять 89 мест из 150 в парламенте. Несмотря на то что четыре оппозиционные партии смогли преодолеть порог в пять процентов, они не признали итоги выборов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое несогласие с результатами парламентских выборов, охарактеризовав их как сфальсифицированные. Она утверждает, что результаты голосования, которые обеспечили победу «Грузинской мечте», не отражают реального выбора народа. В ответ на это, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента в том, что она способствовала организации беспорядков, действуя в сговоре с оппозицией.

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Победа правящей партии Грузии «Грузинская мечта» — выбор граждан этой страны. В настоящее время нельзя допустить вмешательства других стран в итоги грузинского голосования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это выбор грузинского народа. Сейчас важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Та же госпожа президент говорила, что не признает результатов этих выборов. Не знаю точно, входит ли это в ее полномочия <...>», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла. В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, на которых впервые использовались электронные урны для голосования. По данным ЦИК, партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» завоевала 54,08% голосов избирателей, что позволило ей занять 89 мест из 150 в парламенте. Несмотря на то что четыре оппозиционные партии смогли преодолеть порог в пять процентов, они не признали итоги выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое несогласие с результатами парламентских выборов, охарактеризовав их как сфальсифицированные. Она утверждает, что результаты голосования, которые обеспечили победу «Грузинской мечте», не отражают реального выбора народа. В ответ на это, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента в том, что она способствовала организации беспорядков, действуя в сговоре с оппозицией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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