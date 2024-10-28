28 октября 2024

В ХМАО поставщик оставил без тепла десятки жилых домов и соцобъект

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28 жилых домов остались без тепла из-за прекращения подачи газа на котельные
28 жилых домов остались без тепла из-за прекращения подачи газа на котельные Фото:

В Югорске (ХМАО) компании «Газпром межрегионгаз Север» и «Газпром газораспределение Север» оставили без тепла 28 многоквартирных дома и учреждение культуры из-за долгов по оплате. Поставки были возобновлены после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«ООО „Газпром межрегионгаз Север“ и АО „Газпром газораспределение Север“ произведено полное прекращение поставки природного газа на пяти котельных муниципального унитарного предприятия „Югорскэнергогаз“, в связи с наличием задолженности. В результате отключения без тепла остались 28 многоквартирных домов и учреждение культуры», — сообщается на сайте прокуратуры.

Компании прекратили подачу газа в котельные 28 октября. Межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании действий поставщика незаконными. После вмешательства ведомства подача газа была возобновлена.

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В Югорске (ХМАО) компании «Газпром межрегионгаз Север» и «Газпром газораспределение Север» оставили без тепла 28 многоквартирных дома и учреждение культуры из-за долгов по оплате. Поставки были возобновлены после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте надзорного ведомства. «ООО „Газпром межрегионгаз Север“ и АО „Газпром газораспределение Север“ произведено полное прекращение поставки природного газа на пяти котельных муниципального унитарного предприятия „Югорскэнергогаз“, в связи с наличием задолженности. В результате отключения без тепла остались 28 многоквартирных домов и учреждение культуры», — сообщается на сайте прокуратуры. Компании прекратили подачу газа в котельные 28 октября. Межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании действий поставщика незаконными. После вмешательства ведомства подача газа была возобновлена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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