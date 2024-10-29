Главу села и председателя Совета депутатов в Каслях уволили из-за близкой связи

Главу Огневского сельского поселения (Каслинский район, Челябинская область) и председателя Совета депутатов этого же поселения уволили через суд из-за близкой связи. Они оказались бывшими супругами, а это противоречит закону о противодействии коррупции, сообщили 29 октября в пресс-службе областной прокуратуры.
«Каслинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что глава Огневского сельского поселения и председатель Совета депутатов являются бывшими супругами», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Председатель Совета депутатов участвовал в голосовании, когда проводились выборы. Бывшие супруги заранее не сообщил о личной связи. Прокурор потребовал от председателя Совета депутатов устранить нарушение, но оно было отклонено.
Тогда прокурор обратился в суд с требованием досрочно прекратить полномочия главы Огневского сельского поселения и председателя Совета депутатов. «Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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