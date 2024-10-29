Главу села и председателя Совета депутатов в Каслях уволили из-за близкой связи

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Решение о досрочном сложении полномочий принял суд
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Главу Огневского сельского поселения (Каслинский район, Челябинская область) и председателя Совета депутатов этого же поселения уволили через суд из-за близкой связи. Они оказались бывшими супругами, а это противоречит закону о противодействии коррупции, сообщили 29 октября в пресс-службе областной прокуратуры.

«Каслинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что глава Огневского сельского поселения и председатель Совета депутатов являются бывшими супругами», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Председатель Совета депутатов участвовал в голосовании, когда проводились выборы. Бывшие супруги заранее не сообщил о личной связи. Прокурор потребовал от председателя Совета депутатов устранить нарушение, но оно было отклонено.

Тогда прокурор обратился в суд с требованием досрочно прекратить полномочия главы Огневского сельского поселения и председателя Совета депутатов. «Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Главу Огневского сельского поселения (Каслинский район, Челябинская область) и председателя Совета депутатов этого же поселения уволили через суд из-за близкой связи. Они оказались бывшими супругами, а это противоречит закону о противодействии коррупции, сообщили 29 октября в пресс-службе областной прокуратуры. «Каслинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что глава Огневского сельского поселения и председатель Совета депутатов являются бывшими супругами», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Председатель Совета депутатов участвовал в голосовании, когда проводились выборы. Бывшие супруги заранее не сообщил о личной связи. Прокурор потребовал от председателя Совета депутатов устранить нарушение, но оно было отклонено. Тогда прокурор обратился в суд с требованием досрочно прекратить полномочия главы Огневского сельского поселения и председателя Совета депутатов. «Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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