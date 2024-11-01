Прокуратура потребовала лишить мужа экс-главы Коркино депутатского мандата

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Комитет по законодательству. Ханты-Мансийск, прокурор, погоны
В ходе прокурорской проверки в администрации Коркино вскрылся конфликт интересов Фото:

Прокуратура Челябинской области потребовала лишить мужа экс-главы Коркино Натальи Лощининой, Виктора, полномочий депутата. Как пояснили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, мужчина проголосовал за избрание жены на пост главы округа, что является конфликтом интересов.

«В ходе проверки установлен факт наличия конфликта интересов. 24 ноября 2022 года в ходе заседания о решении вопроса об избрании на должность главы округа Лощининой ее супруг, являющийся депутатом, как заинтересованное лицо, проголосовал за ее избрание», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что после никаких уведомлений о возникновении личной заинтересованности в комиссию по урегулированию конфликта интересов от супругов не поступали. Заседания по указанному вопросу не проводились.

«Председателю собрания депутатов Коркинского муниципального округа внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности, в том числе влекущей досрочное прекращение полномочий депутата в связи с утратой доверия. Также о необходимости устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции проинформирован и. о. губернатора региона», — отметили в прокуратуре области.

URA.RU пыталось связаться с Лощиноной. На звонок она не ответила. Председатель собрания депутатов Коркинского муниципального округа Николай Швец в разговоре с URA.RU подтвердил получение представление. По его словам, в сейчас решается вопрос о проведении заседании, на котором оно будет рассмотрено.

Лощинина занимала пост главы с ноября 2022 года. После недавних народных волнений в городе, связанных с убийством таксистки одним из членов цыганской диаспоры, она сложила полномочия. Сейчас в качестве врио округом руководит бывший глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

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Прокуратура Челябинской области потребовала лишить мужа экс-главы Коркино Натальи Лощининой, Виктора, полномочий депутата. Как пояснили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, мужчина проголосовал за избрание жены на пост главы округа, что является конфликтом интересов. «В ходе проверки установлен факт наличия конфликта интересов. 24 ноября 2022 года в ходе заседания о решении вопроса об избрании на должность главы округа Лощининой ее супруг, являющийся депутатом, как заинтересованное лицо, проголосовал за ее избрание», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что после никаких уведомлений о возникновении личной заинтересованности в комиссию по урегулированию конфликта интересов от супругов не поступали. Заседания по указанному вопросу не проводились. «Председателю собрания депутатов Коркинского муниципального округа внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности, в том числе влекущей досрочное прекращение полномочий депутата в связи с утратой доверия. Также о необходимости устранения нарушений законодательства о противодействии коррупции проинформирован и. о. губернатора региона», — отметили в прокуратуре области. URA.RU пыталось связаться с Лощиноной. На звонок она не ответила. Председатель собрания депутатов Коркинского муниципального округа Николай Швец в разговоре с URA.RU подтвердил получение представление. По его словам, в сейчас решается вопрос о проведении заседании, на котором оно будет рассмотрено. Лощинина занимала пост главы с ноября 2022 года. После недавних народных волнений в городе, связанных с убийством таксистки одним из членов цыганской диаспоры, она сложила полномочия. Сейчас в качестве врио округом руководит бывший глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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