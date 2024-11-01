Пермяков за высокие зарплаты зовут работать на завод, выпускающий танки для СВО

Жителям Перми предлагают делать танки за зарплату 165 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам готовы платить от 142 тысяч рублей за работу на предприятии
Пермякам готовы платить от 142 тысяч рублей за работу на предприятии Фото:

Оборонное предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, входящее в госкорпорацию «Ростех», объявило в Перми набор сотрудников. Завод приглашает горожан на должности оператора и зуборезчика. Заработную плату обещают от 142 тысяч рублей за вахту. Об этом сказано на сайте hh.ru.

«Требуется зуборезчик и оператор — наладчик станков с ПУ в город Нижний Тагил Свердловской области на „Уралвагонзавод“ для работы вахтовым методом. Заработная плата — от 142 тысяч рублей», — сказано в описании вакансий.

Уточняется, что опыт работы обязателен. Вахта длится 30 или 60 дней. Работникам предоставляют жилье и спецодежду, компенсируют проезд.

Предприятие «Уралвагонзавод» производит танки Т-72Б3, которые вооруженные силы России используют в ходе специальной военной операции на Украине. За это предприятие внесено в списки санкций стран Европы.

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Оборонное предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, входящее в госкорпорацию «Ростех», объявило в Перми набор сотрудников. Завод приглашает горожан на должности оператора и зуборезчика. Заработную плату обещают от 142 тысяч рублей за вахту. Об этом сказано на сайте hh.ru. «Требуется зуборезчик и оператор — наладчик станков с ПУ в город Нижний Тагил Свердловской области на „Уралвагонзавод“ для работы вахтовым методом. Заработная плата — от 142 тысяч рублей», — сказано в описании вакансий. Уточняется, что опыт работы обязателен. Вахта длится 30 или 60 дней. Работникам предоставляют жилье и спецодежду, компенсируют проезд. Предприятие «Уралвагонзавод» производит танки Т-72Б3, которые вооруженные силы России используют в ходе специальной военной операции на Украине. За это предприятие внесено в списки санкций стран Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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