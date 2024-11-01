Пермяков за высокие зарплаты зовут работать на завод, выпускающий танки для СВО

Оборонное предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, входящее в госкорпорацию «Ростех», объявило в Перми набор сотрудников. Завод приглашает горожан на должности оператора и зуборезчика. Заработную плату обещают от 142 тысяч рублей за вахту. Об этом сказано на сайте hh.ru.
«Требуется зуборезчик и оператор — наладчик станков с ПУ в город Нижний Тагил Свердловской области на „Уралвагонзавод“ для работы вахтовым методом. Заработная плата — от 142 тысяч рублей», — сказано в описании вакансий.
Уточняется, что опыт работы обязателен. Вахта длится 30 или 60 дней. Работникам предоставляют жилье и спецодежду, компенсируют проезд.
Предприятие «Уралвагонзавод» производит танки Т-72Б3, которые вооруженные силы России используют в ходе специальной военной операции на Украине. За это предприятие внесено в списки санкций стран Европы.
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