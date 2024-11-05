ТАСС: в Курской области уничтожены 15 военных ВСУ, отказавшихся сдаваться в плен

В Курской области близи населенного пункта Любимова Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали 15 украинских боевиков при отражении вражеской атаки. Об этом сообщили российских силовых структурах.
«15 боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. URA.RU), которые вторглись в Курскую область, были ликвидированы в ходе боев. Это Кореневский район, севернее населенного пункта Любимовка», — заявил ТАСС представитель силовых структур РФ. Отмечается, что в плен бойцы ВСУ сдаваться отказались.
Ранее ВС РФ удалось закрыть от ВСУ пути в Курскую область. Военные установили минное заграждение, которое препятствует продвижению бойцов противника в Глушковский район российского региона.
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