Появилось видео перекрытия путей в Курскую область от ВСУ

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Российские бойцы установили минное заграждение
Российские бойцы установили минное заграждение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появились кадры того, как бойцы ВС РФ с помощью установки минного барьера предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области. Соответствующие видео передало Минобороны. 

«Тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины у населенного пункта Новый Путь Глушковского района. Здесь была выстроена сеть инженерных заграждений, через которые ВСУ постоянно пытались прорваться на российскую территорию», — передают РИА Новости содержание видео. 

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Появились кадры того, как бойцы ВС РФ с помощью установки минного барьера предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области. Соответствующие видео передало Минобороны.  «Тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины у населенного пункта Новый Путь Глушковского района. Здесь была выстроена сеть инженерных заграждений, через которые ВСУ постоянно пытались прорваться на российскую территорию», — передают РИА Новости содержание видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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