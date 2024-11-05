Появилось видео перекрытия путей в Курскую область от ВСУ

Российские бойцы установили минное заграждение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Появились кадры того, как бойцы ВС РФ с помощью установки минного барьера предотвратили попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области. Соответствующие видео передало Минобороны.
«Тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины у населенного пункта Новый Путь Глушковского района. Здесь была выстроена сеть инженерных заграждений, через которые ВСУ постоянно пытались прорваться на российскую территорию», — передают РИА Новости содержание видео.
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