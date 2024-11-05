В Екатеринбурге отец двоих детей получил суровый срок за насилие над подростками. Фото

Екатеринбуржца приговорили к колонии за насилие над дочкой и ее подругой

06 ноября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Разбирательство прошло в Свердловском облсуде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге отца двоих детей Андрея М. приговорили к колонии за сексуальное насилие над своей малолетней дочкой и ее подругой. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Причиной для возбуждения уголовного дела стали показания несовершеннолетней соседки. Родные мужчины считают, что его оговорили. «Суд назначил ему 15 лет в колонии строгого режима. Также ему запрещено семь лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми», — рассказали в инстанции. Осужденный свою вину не признает. Весной 2023 года соседка привела домой к Андрею свою семилетнюю дочь в гости, чтобы та поиграла с их пятилетней дочкой. Он и его супруга в этот момент были в квартире. Впоследствии соседка заметила странности в поведении дочери. Девочка спустя месяц заявила, что Андрей «играл с ними в странные игры». После этого мужчину арестовали. Жена Андрея считает, что его оклеветали. «Подобные категории дел отличаются крайне низким стандартом доказывания, это дело не было исключением: все основано на показаниях малолетней девочки и исключительно на них. Однако в материалах дела имеются прямые доказательства, опровергающие ее слова, а именно: показания другой девочки, которая была в квартире в тот момент, и сообщила, что никаких противоправных действий не совершалось, а также показания матери этой девочки, которая также находилась в квартире и опровергала какие-либо незаконные деяния, многочисленные судебные экспертизы, в том числе, молекулярно-генетические, которые показали отсутствие каких-либо биологических следов. Но несмотря на наличие объективных доказательств отсутствия события преступления, создается опасная практика, когда наличие показаний одного человека достаточно, чтобы признать виновным в совершении особо тяжкого преступления», — сказал URA.RU адвокат осужденного Владислав Идамжапов. По его словам, это дело недавно обсуждалось между членами совета при президенте РФ и уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. «Так как такие тенденции свидетельствуют о системной проблеме», — заключил Идамжапов. Защита обжалует приговор. Андрею 44 года Фото: предоставлено Свердловским областным судом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отца двоих детей Андрея М. приговорили к колонии за сексуальное насилие над своей малолетней дочкой и ее подругой. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Причиной для возбуждения уголовного дела стали показания несовершеннолетней соседки. Родные мужчины считают, что его оговорили. «Суд назначил ему 15 лет в колонии строгого режима. Также ему запрещено семь лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми», — рассказали в инстанции. Осужденный свою вину не признает. Весной 2023 года соседка привела домой к Андрею свою семилетнюю дочь в гости, чтобы та поиграла с их пятилетней дочкой. Он и его супруга в этот момент были в квартире. Впоследствии соседка заметила странности в поведении дочери. Девочка спустя месяц заявила, что Андрей «играл с ними в странные игры». После этого мужчину арестовали. Жена Андрея считает, что его оклеветали. «Подобные категории дел отличаются крайне низким стандартом доказывания, это дело не было исключением: все основано на показаниях малолетней девочки и исключительно на них. Однако в материалах дела имеются прямые доказательства, опровергающие ее слова, а именно: показания другой девочки, которая была в квартире в тот момент, и сообщила, что никаких противоправных действий не совершалось, а также показания матери этой девочки, которая также находилась в квартире и опровергала какие-либо незаконные деяния, многочисленные судебные экспертизы, в том числе, молекулярно-генетические, которые показали отсутствие каких-либо биологических следов. Но несмотря на наличие объективных доказательств отсутствия события преступления, создается опасная практика, когда наличие показаний одного человека достаточно, чтобы признать виновным в совершении особо тяжкого преступления», — сказал URA.RU адвокат осужденного Владислав Идамжапов. По его словам, это дело недавно обсуждалось между членами совета при президенте РФ и уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. «Так как такие тенденции свидетельствуют о системной проблеме», — заключил Идамжапов. Защита обжалует приговор.