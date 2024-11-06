В Перми скончалась ученый-биолог ПГНИУ Лидия Переведенцева

Умерла ученый-миколог, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева. Об этом URA.RU рассказал источник из близкого окружения семьи покойной.
«К сожалению, Лидии Григорьевна [Переведенцева] скончалась», — сообщил источник информационного агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу пермского вуза. Там пообещали прокомментировать произошедшее позднее.
В открытых источниках указано, что Переведенцева родилась в 1948 году в поселке Новоильинский Нытвенского района Пермской области. В 1966 году она окончила местную школу с золотой медалью и поступила в государственный педуниверситет на факультет биологии и химии. Получив диплом, Переведенцева пошла в аспирантуру свердловского Института экологии растений и животных УрО АН СССР. Позже работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором на кафедре ботаники пермского пединститута.
Лидия Григорьевна защитила кандидатскую диссертацию по шляпочным грибам в Екатеринбурге. Затем — докторскую в МГУ. В это время выяснилось, что в пермском классическом университете ищут преподавателя — читать курс по экологии грибов. К тому моменту в Прикамье грибами занималась только Переведенцева. С 2003 года она преподавала микологию студентам ПГНИУ.
Переведенцева тесно сотрудничала с URA.RU, помогая освещать для жителей Прикамья наиболее волнующие темы. Редакция агентства выражает искрение соболезнования родным и близким Лидии Григорьевны. Скорбим вместе с вами.
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