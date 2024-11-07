СК возбудил уголовное дело по факту нападения на кунашакскую школу

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Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство Фото:

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нападения психически больного мужчины на начальную школу в поселке Кунашак. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщили 7 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.

«В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента в одном из образовательных учреждений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 (приготовление к преступлению), части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК в telegram-канале.

Утром 7 ноября 31-летний местный житель, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении, ворвался в одну из школ Кунашака. В здание он попал через служебный вход. «Имея умысел на убийство, схватил за руку одного из работников столовой и попытался выхватить нож из его рук», — добавили в СУ СК.

Повара и учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров оказали нападавшему сопротивление. Детей в столовой в этот момент не было. Мужчину заперли в столовой и вызвали полицию.

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру ранее доложили о ЧП в школе Кунашака, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. По итогам изучения всех обстоятельств обязательно будут отмечены отличившиеся сотрудники, добавили там.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нападения психически больного мужчины на начальную школу в поселке Кунашак. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщили 7 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. «В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту инцидента в одном из образовательных учреждений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 (приготовление к преступлению), части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщает пресс-служба регионального СУ СК в telegram-канале. Утром 7 ноября 31-летний местный житель, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении, ворвался в одну из школ Кунашака. В здание он попал через служебный вход. «Имея умысел на убийство, схватил за руку одного из работников столовой и попытался выхватить нож из его рук», — добавили в СУ СК. Повара и учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров оказали нападавшему сопротивление. Детей в столовой в этот момент не было. Мужчину заперли в столовой и вызвали полицию. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру ранее доложили о ЧП в школе Кунашака, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. По итогам изучения всех обстоятельств обязательно будут отмечены отличившиеся сотрудники, добавили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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