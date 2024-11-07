07 ноября 2024

В Екатеринбурге резко подорожала аренда глэмпингов к Новому году. Скрин

В Екатеринбурге отдых на природе в Новый год стал дороже в три раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены выше особенно в даты праздников
Цены выше особенно в даты праздников Фото:

В Екатеринбурге в преддверии Нового года в несколько раз выросли цены на аренду глэмпингов. Корреспондент URA.RU изучил сайты загородных вариантов размещения и выяснил, сколько будет там стоить празднование Нового года.  

Так, в глэмпинге «На Чусовой» отдых в обычные дни на двоих человек обойдется в девять тысяч рублей за двое суток (4,5 тысяч за сутки). А в период с 31 декабря по 2 января стоимость увеличится до 35 тысяч рублей за двое суток.

Глэмпинг «Воздух» в новогоднюю и после новогоднюю ночь предлагает снять домик за 28,5 тысяч рублей (2 суток). Тогда как в период перед праздниками цена за двухдневный отдых составляет 7,2 тысяч рублей. 

Организовать себе и родным праздник на природе можно и в глэмпинге «Лесотерапия». Отдых в середине ноября там обойдется в 5,6 тысяч рублей за двое суток, а с 31 декабря по 2 января — уже 26,9 тысяч рублей на двоих. 

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В Екатеринбурге в преддверии Нового года в несколько раз выросли цены на аренду глэмпингов. Корреспондент URA.RU изучил сайты загородных вариантов размещения и выяснил, сколько будет там стоить празднование Нового года.   Так, в глэмпинге «На Чусовой» отдых в обычные дни на двоих человек обойдется в девять тысяч рублей за двое суток (4,5 тысяч за сутки). А в период с 31 декабря по 2 января стоимость увеличится до 35 тысяч рублей за двое суток. Глэмпинг «Воздух» в новогоднюю и после новогоднюю ночь предлагает снять домик за 28,5 тысяч рублей (2 суток). Тогда как в период перед праздниками цена за двухдневный отдых составляет 7,2 тысяч рублей.  Организовать себе и родным праздник на природе можно и в глэмпинге «Лесотерапия». Отдых в середине ноября там обойдется в 5,6 тысяч рублей за двое суток, а с 31 декабря по 2 января — уже 26,9 тысяч рублей на двоих. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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