В Екатеринбурге в преддверии Нового года в несколько раз выросли цены на аренду глэмпингов. Корреспондент URA.RU изучил сайты загородных вариантов размещения и выяснил, сколько будет там стоить празднование Нового года.
Так, в глэмпинге «На Чусовой» отдых в обычные дни на двоих человек обойдется в девять тысяч рублей за двое суток (4,5 тысяч за сутки). А в период с 31 декабря по 2 января стоимость увеличится до 35 тысяч рублей за двое суток.
Глэмпинг «Воздух» в новогоднюю и после новогоднюю ночь предлагает снять домик за 28,5 тысяч рублей (2 суток). Тогда как в период перед праздниками цена за двухдневный отдых составляет 7,2 тысяч рублей.
Организовать себе и родным праздник на природе можно и в глэмпинге «Лесотерапия». Отдых в середине ноября там обойдется в 5,6 тысяч рублей за двое суток, а с 31 декабря по 2 января — уже 26,9 тысяч рублей на двоих.
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