Диверсант, подорвавший железную дорогу в Башкирии, арестован

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Девирсант, в результате действий которого 22 вагона с углем сошли с рельсов, заключен под стражу
Девирсант, в результате действий которого 22 вагона с углем сошли с рельсов, заключен под стражу Фото:

Кировский районный суд Уфы принял решение о заключении под стражу 31-летнего уроженца Донецкой области, обвиняемого в совершении диверсии. По информации следствия, мужчина взорвал железнодорожное полотно в Башкирии, в результате чего в рельсов сошли 22 вагона с углем.

«Кировский районный суд города Уфы заключил под стражу 31-летнего уроженца Донецкой области», — написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан. Следствие установило, что в ноябре 2024 года обвиняемый получил задание через мессенджер на взрыв железнодорожного полотна.

В результате действий мужчины произошел взрыв, который привел к повреждению пути и сходу с рельсов около 22 вагонов. Постановлением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 5 января 2025 года.

В воскресенье, 3 ноября, в Башкирии произошел взрыв на железной дороге вследствие диверсии. В результате этого сошли с рельсов 22 вагона с углем. Инцидент произошел на перегоне между станциями Дема и Черниковка, были повреждены контактные опоры, сеть и железнодорожное полотно. Следствие предполагает, что взрывное устройство могло быть специально заложено под люком одного из вагонов.

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Кировский районный суд Уфы принял решение о заключении под стражу 31-летнего уроженца Донецкой области, обвиняемого в совершении диверсии. По информации следствия, мужчина взорвал железнодорожное полотно в Башкирии, в результате чего в рельсов сошли 22 вагона с углем. «Кировский районный суд города Уфы заключил под стражу 31-летнего уроженца Донецкой области», — написали в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан. Следствие установило, что в ноябре 2024 года обвиняемый получил задание через мессенджер на взрыв железнодорожного полотна. В результате действий мужчины произошел взрыв, который привел к повреждению пути и сходу с рельсов около 22 вагонов. Постановлением суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 5 января 2025 года. В воскресенье, 3 ноября, в Башкирии произошел взрыв на железной дороге вследствие диверсии. В результате этого сошли с рельсов 22 вагона с углем. Инцидент произошел на перегоне между станциями Дема и Черниковка, были повреждены контактные опоры, сеть и железнодорожное полотно. Следствие предполагает, что взрывное устройство могло быть специально заложено под люком одного из вагонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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