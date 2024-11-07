В администрации округа прокомментировали эвакуацию детей из пермских школ

Звонок с угрозами, который поступил в школы Полазны (Пермский край) был ложным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Добрянского округа.
«Сегодня в 9:13 поступил анонимный звонок о минировании Полазненской школы №1 и №3. При обследовании территории было обнаружено, что сигнал был ложный, угрозы жизни школьников нет», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в школы выехали сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. Также в администрации округа напомнили, что ложные звонки о минировании — это преступление, и виновных привлекут к ответственности.
Ранее URA.RU рассказало, что в школах Полазны начали эвакуировать детей. Некоторые ученики забаррикадировались в классах.
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