07 ноября 2024

В администрации округа прокомментировали эвакуацию детей из пермских школ

Сигнал тревоги в пермских школах был ложный
© Служба новостей «URA.RU»
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Угрозы для жизни детей нет
Угрозы для жизни детей нет Фото:

Звонок с угрозами, который поступил в школы Полазны (Пермский край) был ложным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Добрянского округа.

«Сегодня в 9:13 поступил анонимный звонок о минировании Полазненской школы №1 и №3. При обследовании территории было обнаружено, что сигнал был ложный, угрозы жизни школьников нет», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в школы выехали сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. Также в администрации округа напомнили, что ложные звонки о минировании — это преступление, и виновных привлекут к ответственности.

Ранее URA.RU рассказало, что в школах Полазны начали эвакуировать детей. Некоторые ученики забаррикадировались в классах.

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Звонок с угрозами, который поступил в школы Полазны (Пермский край) был ложным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Добрянского округа. «Сегодня в 9:13 поступил анонимный звонок о минировании Полазненской школы №1 и №3. При обследовании территории было обнаружено, что сигнал был ложный, угрозы жизни школьников нет», — сказано в сообщении. Уточняется, что в школы выехали сотрудники МВД, МЧС и других экстренных служб. Также в администрации округа напомнили, что ложные звонки о минировании — это преступление, и виновных привлекут к ответственности. Ранее URA.RU рассказало, что в школах Полазны начали эвакуировать детей. Некоторые ученики забаррикадировались в классах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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