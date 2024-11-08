ВС РФ остановили ВСУ на границе у Нового Пути

Российские военнослужащие успешно пресекли попытку ВСУ прорвать государственную границу в районе Нового Пути в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населенного пункта Новый Путь», — рассказали в ведомстве. Сообщение Минобороны передает ТАСС.
Министерство указывает на значительные потери со стороны Украины: до 80 военнослужащих были убиты или ранены. Кроме того, было уничтожено два танка, две боевые машины пехоты, четыре бронированных машины и четыре автомобиля. Также двое украинских военных сдались в плен ВС РФ.
Ранее военнослужащие РФ установили мины, создав препятствия для движения украинских войск в Глушковском районе Курской области. Это действие способствовало возвращению контроля над территорией возле госграницы в районе населенного пункта Новый Путь.
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