ВС РФ остановили ВСУ на границе у Нового Пути

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ВС РФ прервали попытку ВСУ прорваться через госграницу у Нового Пути
ВС РФ прервали попытку ВСУ прорваться через госграницу у Нового Пути Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военнослужащие успешно пресекли попытку ВСУ прорвать государственную границу в районе Нового Пути в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населенного пункта Новый Путь», — рассказали в ведомстве. Сообщение Минобороны передает ТАСС.

Министерство указывает на значительные потери со стороны Украины: до 80 военнослужащих были убиты или ранены. Кроме того, было уничтожено два танка, две боевые машины пехоты, четыре бронированных машины и четыре автомобиля. Также двое украинских военных сдались в плен ВС РФ.

Ранее военнослужащие РФ установили мины, создав препятствия для движения украинских войск в Глушковском районе Курской области. Это действие способствовало возвращению контроля над территорией возле госграницы в районе населенного пункта Новый Путь.

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Российские военнослужащие успешно пресекли попытку ВСУ прорвать государственную границу в районе Нового Пути в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России. «Предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу Российской Федерации в районе населенного пункта Новый Путь», — рассказали в ведомстве. Сообщение Минобороны передает ТАСС. Министерство указывает на значительные потери со стороны Украины: до 80 военнослужащих были убиты или ранены. Кроме того, было уничтожено два танка, две боевые машины пехоты, четыре бронированных машины и четыре автомобиля. Также двое украинских военных сдались в плен ВС РФ. Ранее военнослужащие РФ установили мины, создав препятствия для движения украинских войск в Глушковском районе Курской области. Это действие способствовало возвращению контроля над территорией возле госграницы в районе населенного пункта Новый Путь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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