В Пермский край прибыл министр промышленности РФ Антон Алиханов. В рамках своего рабочего визита в Пермь министр посетил компанию Промобот. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Делегация министра ознакомилась с разработками компании, включая робот Promobot M13 для упаковки, сварки и перемещения деталей весом до 13 кг, а также образовательный комплекс Promobot MEdu для изучения робототехники в учебных заведениях. Мы рады продемонстрировать нашу продукцию для промышленности и для образовательной сферы. Благодаря единой отечественной экосистеме она создаст единый вектор между обучением робототехнике и ее применением», — отметил генеральный директор компании Максим Чугунов.
Компания «Промобот», основанная в 2015 году в Перми и ставшая резидентом Сколково, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 45 странах в роли администраторов и консультантов. Также запущено производство роботов-манипуляторов Promobot M13, поставки которых начнутся в 2025 году.
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