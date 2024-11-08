08 ноября 2024

Глава Минпрома РФ Антон Алиханов посетил в Перми компанию Промобот. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках рабочего визита в Пермь министр посетил компанию Промобот
В рамках рабочего визита в Пермь министр посетил компанию Промобот Фото:

В Пермский край прибыл министр промышленности РФ Антон Алиханов. В рамках своего рабочего визита в Пермь министр посетил компанию Промобот. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Делегация министра ознакомилась с разработками компании, включая робот Promobot M13 для упаковки, сварки и перемещения деталей весом до 13 кг, а также образовательный комплекс Promobot MEdu для изучения робототехники в учебных заведениях. Мы рады продемонстрировать нашу продукцию для промышленности и для образовательной сферы. Благодаря единой отечественной экосистеме она создаст единый вектор между обучением робототехнике и ее применением», — отметил генеральный директор компании Максим Чугунов.

Компания «Промобот», основанная в 2015 году в Перми и ставшая резидентом Сколково, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 45 странах в роли администраторов и консультантов. Также запущено производство роботов-манипуляторов Promobot M13, поставки которых начнутся в 2025 году.

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В Пермский край прибыл министр промышленности РФ Антон Алиханов. В рамках своего рабочего визита в Пермь министр посетил компанию Промобот. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Делегация министра ознакомилась с разработками компании, включая робот Promobot M13 для упаковки, сварки и перемещения деталей весом до 13 кг, а также образовательный комплекс Promobot MEdu для изучения робототехники в учебных заведениях. Мы рады продемонстрировать нашу продукцию для промышленности и для образовательной сферы. Благодаря единой отечественной экосистеме она создаст единый вектор между обучением робототехнике и ее применением», — отметил генеральный директор компании Максим Чугунов. Компания «Промобот», основанная в 2015 году в Перми и ставшая резидентом Сколково, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 45 странах в роли администраторов и консультантов. Также запущено производство роботов-манипуляторов Promobot M13, поставки которых начнутся в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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