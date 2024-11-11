Счета и активы на сумму более одного миллиарда рублей, принадлежащие сыну бывшего топ-менеджера компании «Спецтехника» Олега Иванова, были арестованы без решения суда. По информации адвоката Юлии Нитченко, обеспечительные меры уже обжалованы в различных инстанциях. Сын Иванова не имел прямых договорных отношений со «Спецтехникой» после заключения пяти госконтрактов с Минобороны РФ.
«Отсутствие постановления суда в нарушении статьи 115 УПК РФ об аресте счетов в отношении компании сына Иванова, которая не заключала никаких договоров со „Спецтехникой“ после заключения с Минобороны РФ пяти госконтрактов. При этом счета компании сына Иванова и все его имущество было арестовано на общую сумму более чем на один миллиард рублей», — отметила Нитченко в разговоре с ТАСС.
Адвокат выразила опасения, что действия правоохранительных органов носят коррупционный характер и осуществляются без должной юридической проработки. В связи с этим в прокуратуру и отдел собственной безопасности были поданы жалобы, а также готовится обращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину для привлечения внимания к возможным нарушениям при проведении следственных действий.
Бывшие топ-менеджеры комапнии «Спецтехника» Олегн Иванов и Игорь Миронов обвиняются в том, что, действуя в составе организованной группы, злоупотребили полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей в одном из московских следственных изоляторов. Никто из арестованных свою вину не признал.
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