Каких звезд везут свердловские компании на новогодние корпоративы. Фото

Свердловские компании везут на Новый год звезд девяностых и двухтысячных

11 ноября 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Уже второй год подряд компании предпочитают привозить звезд девяностых и двухтысячных Фото предоставлено Tele-Club Group Крупные свердловские компании начали бронировать такие площадки, как Tele-Club, «Фабрика Event Hall» и пространство «Ц» еще весной, а основные запросы поступали в августе—сентябре. Также в этом году на корпоративах особенно ждут звезд девяностых и двухтысячных. О том, как планируют отмечать Новый год крупные фирмы, рассказала URA.RU руководитель промо-отдела Tele-Club Group Анастасия Войтович. «Что касается артистов, которые выступают на новогодних корпоративах уральцев, то по-прежнему в тренде звезды девяностых и двухтысячных (например, в этом году на корпоративе одной из компаний будет группа „Рефлекс“), местные коллективы (Сергей Бобунец, „Другой Оркестр“, О! Марго и другие) и кавер-группы», — поделилась Войтович. Такой «Фабрика» может быть, если здесь проводить корпоратив Фото предоставлено Tele-Club Group Помимо музыкантов заказчики просят организовать интересную программу. Из нововведений в этом году — у уральских компаний появились запросы на проекционные шоу на стол. Выглядит это так: интерактивный трехмерный повар старательно готовит блюдо, сталкиваясь при этом с разными забавными сложностями и развлекая гостей, ожидающих заказ. Также в этом сезоне популярны квесты, квизы и игра «Угадай мелодию» для компаний. На площадках Tele-Club Group корпоративы чаще всего отмечают банки, строительные, энергетические, IT-компании и продуктовые холдинги. Больше всего гостей вмещает Tele-Club — на фуршете клуб может принять до 1200 гостей, на банкете — до 500 человек, чуть меньше готова принять «Фабрика Event Hall» — фуршет до 700 гостей, банкет до 300 гостей, пространство «Ц» — до 100 и 50 гостей соответственно. В прошлом году также был большой запрос на артистов девяностых и нулевых: Шура, «Фактор-2», «Вирус», Kraski. В топе также были Баста, «Иванушки International», Anna Asti, Леонид Агутин и «Руки Вверх». Заказать звездное выступление можно было за 150 тысяч рублей и выше: за такую цену приезжал не суперпопулярный артист, но достаточно медийный и с узнаваемыми песнями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупные свердловские компании начали бронировать такие площадки, как Tele-Club, «Фабрика Event Hall» и пространство «Ц» еще весной, а основные запросы поступали в августе—сентябре. Также в этом году на корпоративах особенно ждут звезд девяностых и двухтысячных. О том, как планируют отмечать Новый год крупные фирмы, рассказала URA.RU руководитель промо-отдела Tele-Club Group Анастасия Войтович. «Что касается артистов, которые выступают на новогодних корпоративах уральцев, то по-прежнему в тренде звезды девяностых и двухтысячных (например, в этом году на корпоративе одной из компаний будет группа „Рефлекс“), местные коллективы (Сергей Бобунец, „Другой Оркестр“, О! Марго и другие) и кавер-группы», — поделилась Войтович. Помимо музыкантов заказчики просят организовать интересную программу. Из нововведений в этом году — у уральских компаний появились запросы на проекционные шоу на стол. Выглядит это так: интерактивный трехмерный повар старательно готовит блюдо, сталкиваясь при этом с разными забавными сложностями и развлекая гостей, ожидающих заказ. Также в этом сезоне популярны квесты, квизы и игра «Угадай мелодию» для компаний. На площадках Tele-Club Group корпоративы чаще всего отмечают банки, строительные, энергетические, IT-компании и продуктовые холдинги. Больше всего гостей вмещает Tele-Club — на фуршете клуб может принять до 1200 гостей, на банкете — до 500 человек, чуть меньше готова принять «Фабрика Event Hall» — фуршет до 700 гостей, банкет до 300 гостей, пространство «Ц» — до 100 и 50 гостей соответственно. В прошлом году также был большой запрос на артистов девяностых и нулевых: Шура, «Фактор-2», «Вирус», Kraski. В топе также были Баста, «Иванушки International», Anna Asti, Леонид Агутин и «Руки Вверх». Заказать звездное выступление можно было за 150 тысяч рублей и выше: за такую цену приезжал не суперпопулярный артист, но достаточно медийный и с узнаваемыми песнями.